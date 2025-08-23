Cartas de lectores | El Estadio Capwell

Luego de 15 años resultará, otra vez pequeño: así consta en el subtítulo del comentario publicado el 25 de febrero de 2014. Cito la opinión expresada: “Con preocupación leí que el estadio Capwell será renovado para aumentar su capacidad a 40.000 espectadores, además de una modernización con confort. La obra se realizará tras 23 años desde la última adecuación. Hoy el estadio es pequeño para la gran hinchada azul. Calculando el crecimiento poblacional, dentro de 15 años volverá a ser insuficiente. El Capwell pide traslado urgente; esta medida no dañaría su historia ni blasones, sino que mejoraría el boletaje y la comodidad. La directiva, encabezada por don Nassib Neme, debe proyectar una solución a largo plazo, de 50 años o más, trasladando el estadio al terreno del Alberto Spencer y remodelándolo con tecnología moderna”. (Primer párrafo).

“Es cierto que duele dejar la casa original, pero el pasado es pasado. La hinchada necesita un estadio majestuoso con amplia zona de parqueo, ya que la incomodidad actual limita la asistencia de miles de emelecistas. Progresar no es solo avanzar, sino hacerlo lo más posible. El aforo actual es 40.000, mientras que el del estadio Alberto Spencer es de 59.283. Aunque algunos argumenten que el Monumental de Barcelona a veces luce vacío cuando no gana, las hinchadas son muy distintas. La barcelonista es fanática pero variable, disfrutando triunfos y castigando derrotas con ausencias. En cambio, la emelecista mantiene una fidelidad constante, como un pacto moral, presente en victoria y derrota”.

Esta opinión se confirmó el 11 de agosto de 2025, cuando miles quedamos fuera del Capwell ante Deportivo Cuenca, a pesar de pagar doble en reventa. El estadio es bonito, pero no puede sostenerse en el tiempo. Emelec debe crecer y para ello necesita mayor aforo, lo que generará mayor solvencia económica por más espectadores y auspiciantes.

El Capwell podría usarse para torneos interprovinciales, de segunda categoría, fútbol femenino, escuela y universidad de alto rendimiento, y eventos artísticos, generando importantes beneficios deportivos y económicos.

Es momento de emprender un nuevo estadio para Emelec, usando el terreno del Alberto Spencer, eliminando la pista atlética y velódromo, en beneficio del club. Oteemos el futuro.

César Antonio Jijón Sánchez