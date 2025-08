Gonzalo Albán y el verdadero interés de ADN por llevarlo a juicio político

A finales de julio de 2025 trascendió que el asambleísta Keevin Gallardo, de ADN, impulsaba una solicitud de juicio político contra el consejero del Participación Ciudadana, Gonzalo Albán. Una vez presentada formalmente ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la solicitud fue calificada con el voto unánime de sus integrantes.

Albán conversa con Diario EXPRESO sobre la sombras partidistas detrás de su juicio político por una supuesta afiliación política no resuelta, las denuncias de irregularidades y el avance de los concursos de selección y designación de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

El control del CPCCS, el verdadero interés de ADN detrás del juicio político a Albán

- ¿Por qué el oficialismo lo quiere fuera del CPCCS?

Mi postura siempre ha sido incómoda y crítica. No tengo por qué agachar la cabeza. Tengo una postura independiente y he sido crítico de los procesos de designación por la necesidad de que estos ganen la celeridad necesaria, pero también de que se den con calidad, que no se rompa la transparencia o la confianza en los procesos.

- ¿El oficialismo tiene influencia dentro del CPCCS?

El hecho de que una bancada legislativa, de que una posición política, intente ejercer presión de esta manera sobre un consejero del CPCCS, que en teoría se ha exigido que sea independiente, ciudadano y demás, pues da a entender eso.

- ¿Pasamos de una liga azul a una liga morada, entonces?

No quiero dar ligas dentro del Consejo, pero sí creo que el hecho de haber iniciado este juicio político sin sentido da lugar a una preocupación muy importante. Debemos cuidar siempre la independencia de una institución tan importante que lleva a cabo procesos de designación de autoridades.

- ¿El Gobierno del presidente Daniel Noboa es el principal interesado en su cabeza?

Quisiera pensar que se trata de un asambleísta con inexperiencia que se ha prestado para esto, pero está respaldado por la bancada. Veremos en los votos cómo finalmente esto va a desarrollarse.

El Pleno del Consejo de Participación es presidido por Andrés Fantoni. ARCHIVO: CPCCS

El supuesto incumplimiento de funciones de Gonzalo Albán explicado

- El juicio político nace de una supuesta afiliación política no aclarada durante su inscripción como candidato, en 2023. ¿Fue o no parte de una organización política?

Para nada. Se trataba de una afiliación irregular que fue demostrada en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó mi candidatura, apelé ante el TCE presentando mis argumentos y cuatro jueces se pronunciaron a favor de mi inscripción.

- Sin embargo, el oficialismo sustenta el juicio político en el voto salvado de su caso.

Hubo un voto disidente mínimo, menor, que dio lugar a este otro criterio. Pero la sentencia se consolida con la participación de la mayoría de los jueces. El voto salvado es una consideración, pero no es mandatorio, no es la ley.

- Además, se lo señala de incumplimiento de funciones y de que incluso sus actuaciones en el CPCCS son inválidas

Es un sinsentido que se pretenda juzgar a un consejero por incumplimiento de funciones cuando esto se trata de algo que incluso se dio antes de que yo asuma funciones. No hay argumentos suficientes, pero recordemos que los juicios políticos son políticos. Ellos pueden tener los votos, pero no tendrán la razón.

"No espero sus mensajes": Albán sobre el apoyo del CPCCS

- ¿Ya se da por censurado y destituido por la Asamblea?

Esto ha sido iniciado por una bancada que ha reunido a lo largo del tiempo votos importantes. No quiero darme por censurado y destituido. Estoy presto a contribuir con todos los argumentos necesarios a dar el debate que corresponde. Adicionalmente, pues, reconozco que pueden tener los votos, pero nunca la razón

¿Ha sido respaldado por el resto de consejeros?

- Algunos me han expresado su solidaridad, otros no me han mencionado nada. Yo no espero tampoco mensajes de su parte. Sin embargo, la relación siempre en el Pleno va a ser cordial. Eso es algo que debe caracterizarnos a quienes trabajamos en cuerpos colegiados como este.

La investigación de Diario EXPRESO mueve al CPCCS

- ¿Cómo se tomó al interior del CPCCS la investigación de EXPRESO que revela una red de relaciones en la renovación del Consejo de la Judicatura?

Esto ha generado reacciones. Tal es así que en la sesión anterior del Pleno hubo una moción de la consejera Piedad Cuarán, en donde motivaba al presidente del organismo (Andrés Fantoni) el poder transparentar esto. No solo en este caso (de Christian Troya), sino de todos los delegados. Veremos cómo el presidente Fantoni actúa frente a esto.

- ¿La ciudadanía puede confiar en que el CPCCS elegirá a los mejores ecuatorianos como autoridades?

No es que la ciudadanía puede estar segura, es que la ciudadanía debe asegurarse. Es darle un rol mucho más participativo a los distintos actores de la sociedad civil. Hago un llamado no solo a estar pendientes, sino también a participar. No podemos dejar esto simplemente a que alguien lo haga por nosotros.

Mira la entrevista completa con el consejero del CPCCS, Gonzalo Albán

