Gonzalo Albán: “Sin la voluntad de Fantoni, los procesos seguirán retrasados”

Gonzalo Albán, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, dialogó con EXPRESO sobre los retrasos de los procesos para la designación de las nuevas autoridades de diferentes entidades que ejecuta esta función del Estado.

El contexto. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, debió culminar su período el 8 de abril; sin embargo, debido a que el concurso para designar a la nueva autoridad de esta entidad no ha avanzado, la funcionaria fue prorrogada. Varios procesos, como este, se encuentran estancados.

Mariana Yumbay: “El objetivo es tener una bancada propia” Leer más

- ¿Es coherente lo que dijo el titular del CPCCS, Andrés Fantoni, que para dar legitimidad a los procesos se necesita que el organismo esté completo? Es decir, con sus siete consejeros.

- Bueno, claramente nuestro reglamento de sesiones establece que las decisiones que el Pleno toma se legitiman con el voto de la mayoría. Es decir que bastan cuatro consejeros a favor de determinado punto para que éste pueda proceder como aprobado. Por lo que discrepo de las declaraciones del presidente en ese sentido. Eso podría llevarnos a pensar también que todo lo actuado por el Consejo, con seis integrantes, sería ilegítimo, cuando no es así. Hemos tomado decisiones como cuerpo colegiado a lo largo de este tiempo que, repito, se han legitimado con el voto de la mayoría, en la mayoría de los casos.

- ¿Es esto un intento de dilatar más los procesos?

- Podría entenderse (así), si es que no tomamos acciones concretas de manera inmediata frente a los llamados a la acción que he realizado y, adicionalmente, frente a la opinión pública, que siempre está pendiente de que esto avance. Si esto no llega a avanzar en las próximas sesiones del Pleno sustancialmente, pues podría verse, percibirse y pensaría que efectivamente es un intento de dilatar los procesos, plenamente contrario a lo que debemos cumplir como consejeros.

- ¿Los concursos tal y como han sido concebidos permiten escoger a las personas más idóneas para los cargos?

- Hay un proceso establecido, hay reglamentos que podrían perfeccionarse, efectivamente. Igual, esto tiene una serie de requisitos para que quienes puedan aplicar puedan cumplirlos. Sin embargo, hay aspectos que deben mejorarse en materia de reglamento.

- ¿Como cuáles?

- Por ejemplo, el caso del reglamento de fiscal que ha despertado muchas dudas frente a cómo fue impulsado. ¿Por qué no darnos, como cuerpo colegiado, el deber de dar una depuración? Estamos habilitados para poder perfeccionarlo. También, de entender que las comisiones ciudadanas de selección se forman con delegados de funciones, como con miembros de la ciudadanía; pero debemos lograr que ellos no sean amigos de los consejeros ni, mucho menos, de los partidos políticos, ni representantes de estos. Es ahí cuando vemos la importancia de la participación de la academia en este aspecto, pues gozan de la capacidad para saber la calidad del postulante para el cargo que se tendría.

LE INVITAMOS A LEER: La beligerancia y agresividad del correísmo: claves en la derrota ante Daniel Noboa

Discrepo con el presidente Fantoni. Eso podría llevarnos a pensar que lo actuado con seis vocales sería ilegítimo, y no lo es.

- ¿Usted cree que los consejeros, sus compañeros, se están haciendo de la vista gorda con los procesos que el CPCCS está llevando a cabo?

- Pienso que hay una pasividad que se percibe en distintos sectores de la sociedad. No es algo que yo perciba al interno, es algo que está ahí latente en los espacios de opinión. Entonces, eso sí debería ser un llamado de atención, también, a que todos podamos trabajar de manera coordinada con un equipo; trabajar en jornadas excedidas, si es que puede ser necesario, para poder darle respuesta a la ciudadanía.

- Da la impresión, si no es certeza, de que el CPCCS no está cumpliendo con su labor...

- A ver, yo tengo una teoría sobre esto, y la he compartido previamente, porque lo que se discute siempre es que el CPCCS debe desaparecer. Yo sostengo que no me negaría a la voluntad popular si es que esa fuese la decisión que se toma. Ahora, que el CPCCS puede dar más, sí podría dar más. Podría hacer mejor las cosas, podría tener un mejor modelo de gestión, podría aterrizar incluso a que la ciudadanía sepa, de una vez por todas, qué es lo que hace, que lamentablemente hasta el momento eso aún no se comprende.

- De llevarse a cabo una Constituyente, ¿es partidario de que el CPCCS desaparezca y la designación de autoridades pase nuevamente a la Asamblea?

- Ese es un tema que debemos debatirlo. Yo no me niego a esas posibilidades. Más bien, creería que podríamos empezar a discutirlo. Por qué no generar debate sobre cómo finalmente podría ser eso en una opción.

- Es complicado confiar en un organismo que, se supone, es ciudadano, pero ha entrado en el juego político. Así lo demuestran los audios y chats del caso Ligados...

- Toca caminar con propuestas sobre un terreno lleno de fango; fango de los irresponsables que no supieron entender cómo la institución puede ser útil para el fortalecimiento institucional del país. A raíz de lo que se ha suscitado en el caso Ligados y demás, planteé que es una nueva oportunidad, al menos durante el tiempo que esté vigente, de limpiar esa imagen y generar algo de confianza. La única forma de hacerlo es mostrando trabajo.

LE SUGERIMOS LEER: El efecto Noboa: ¿Qué significa que el riesgo país de Ecuador baje?

El CPCCS podría dar más, hacer mejor las cosas y que la ciudadanía sepa lo que hace, que hasta el momento no se comprende.

- Ganar confianza con trabajo, pero la realidad es otra. Las constantes prórrogas de autoridades lo demuestran. Los tres jueces del Tribunal Contencioso Electoral también serán prorrogados en mayo...

- Bueno, el proceso no ha avanzado de la manera que yo esperaba, y efectivamente es lo que podría suceder. Este mes no va a ser tiempo factible para nombrar a los nuevos jueces. Es un tiempo muy reducido.

- ¿En qué tiempo tendríamos un titular de la Fiscalía?

- Podría tomarnos, si fuéramos lo más ágiles en esto, al menos unos seis meses. Aunque creería que el proceso podría resolverse en tres. Todo proceso de asignación podría resolverse en tres, si existe el interés y, por supuesto, si no hay obstáculos o acciones de protección que puedan impedir que avance.

- ¿Y el defensor del Pueblo y los vocales del Consejo de la Judicatura?

- Hay que preguntárselo al presidente Fantoni, porque en los despachos estamos trabajando para que esto sea posible; pero si no tenemos el impulso y la voluntad del presidente para que esto se dé, pues lamentablemente vamos a tener todos los procesos retrasados.

Hoja de vida. Consejero de Participación Ciudadana y Control Social desde febrero de 2025, tras la ausencia del exconsejero Augusto Verduga. Es ingeniero en Gestión Empresarial Internacional y máster en Políticas y Gestión Pública.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí.