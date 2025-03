Esteban Torres habla de reformas a la Constitución: “Hay que eliminar el Cpccs”

EN 2021, el entonces presidente Guillermo Lasso intentó eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero no logró el apoyo ciudadano.

El movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN) está contemplando una eventual asamblea constituye para realizar cambios estructurales a la Constitución del Ecuador. Esteban Torres indicó a EXPRESO que entre los cambios que realizaría estaría la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El Cpccs nació con la Constitución de 2008. De acuerdo con el artículo 207 de la Carta Magna, esta “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley”.

Sin embargo, este organismo ha sido criticado en los diferentes periodos porque quienes han sido sus integrantes han sido afines a una organización política o al gobierno de turno. Al principio, sus miembros eran elegidos por concurso de mérito y oposición; luego en 2018 se dispuso que sea por votación. No obstante, sus miembros han sido cuestionados y destituidos. Así también han sido criticado los procesos para las elecciones de las autoridades de entidades.

Ahora, el Cpccs enfrenta un nuevo escándalo tras los chats extraídos del teléfono celular del exconsejero Augusto Verduga, donde se refiere a la designación del Superintendente de Bancos. Por esto, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de investigación del Caso Ligados, formulando cargos contra los exvocales: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, así como contra la actual consejera Nicole Bonifaz. Ellos fueron señalados como autores directos del delito de asociación ilícita.

Ante esto, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) busca plantear un proceso de juicio político en contra de los exvocales y la consejera en funciones señalados en el caso Ligados. Aunque la Comisión de Seguridad ya había iniciado un proceso de fiscalización por el caso Ligados.

Otros intentos para eliminar el Cpccs

En dos ocasiones, este organismo lo han querido eliminar, pero esto no ha podido ser ejecutado. En 2021, el Comité para la Institucionalización del Ecuador impulsó una reforma constitucional, pero no alcanzó el apoyo de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea, es decir, se requerían el voto de 91 legisladores para ser aprobada; 49 asambleístas votaron a favor en ese entonces. Debido a esto, la iniciativa no siguió su rumbo a pesar de que el Comité tenía más de 300.000 firmas de respaldo y el dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Luego, en el régimen del expresidente Guillermo Laso también se intentó; pero no obtuvo el respaldo de la ciudadanía en la consulta popular. Ahora, ADN lo intentaría nuevamente a través de una “asamblea constituyente exprés”.

¿Qué tipo de asamblea constituyente propone el oficialismo y su rol?

Esta asamblea no sería de plenos poderes, indicó el asambleísta electo Esteban Torres, sino una que realice cambios constitucionales radicales y puntuales. El objetivo es que “permita modificar aquellas trabas que permanecen y hacer modificaciones que al estado le hacen falta, como la eliminación del Consejo de Participación”.

Así también tendrán que analizar el rol del Consejo de la Judicatura, así como hacer modificaciones en prohibiciones, por ejemplo, a temas energéticos y sacar de los grupos prioritarios a los delincuentes, ya que, indica que, de este rato un delincuente tiene prioridad si la acuchillan en una cárcel que un ciudadano al que le acuchillan en la calle. “Este tipo de cosas no tienen lógica”.

Torres manifiesta que la asamblea constituyente, que propondría el movimiento oficialista, deberá realizar estos cambios en un período no mayor a nueve meses, para que luego, el texto se someta a un referéndum, donde la ciudadanía deberá volver a las urnas para aprobar o no las modificaciones a la Carta Magna.

