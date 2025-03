Si Azín no va, Olsen, Jaramillo o Guschmer podrían presidir la Asamblea, según Torres

Esteban Torres, asambleísta nacional electo por Acción Democrática Nacional (ADN), analiza el panorama político que enfrentará la próxima Asamblea Nacional. Con experiencia en el Legislativo y el Ejecutivo, Torres destaca que, por ahora, su movimiento está enfocado en la elección del 13 de abril, pero mantiene conversaciones con distintas fuerzas políticas con miras a conformar alianzas estratégicas en mayo.

En esta entrevista con EXPRESO, Torres comparte su perspectiva sobre la posible candidatura de Annabella Azín para presidir la Asamblea, las negociaciones en marcha para asegurar el control del Legislativo y la postura de ADN frente a una eventual asamblea constituyente. Además, aborda los desafíos que enfrenta el país en materia de gobernabilidad y las reformas estructurales que considera urgentes.

- ¿Qué está siendo ADN para poder armar alianzas con otras organizaciones políticas?

- Estamos preocupados de la elección del 13 de abril. Todos nuestros esfuerzos están enfocados, como asambleístas, en funciones y electos, hacia la elección. Nuestro enfoque, en este momento es ese, sin dejar de lado el diálogo, por supuesto, con varios asambleístas electos de otras tiendas políticas, para la posibilidad de alcanzar acuerdos en mayo.

- ¿Con qué tiendas políticas están conversando?

- Bueno, hay varios asambleístas que fueron electos por movimientos independientes. Con algunos asambleístas de Pachakutik también hemos conversado, hay dos asambleístas del PSC con los que hay una buena relación.

Sobre la presidencia de la Asamblea Nacional

- ¿A quién tienen previsto postular para que sea titular de la Asamblea? ¿Será Annabella Azín?

- No se ha dialogado todavía en temas tan específicos, como digo, estamos concentrados en la campaña. Yo, en lo personal aspiraría a que sea Annabella Azín la que se candidatice para la presidencia de la Asamblea, y si no va ella, hay muy buenos nombres en ADN, como Niels Olsen, Diana Jácome, Lucía Jaramillo, en fin, Andrés Guschmer. Todo eso depende de la elección del 13; entonces, en este rato planificar o pensar cosas, de cara a mayo, es realmente poco real y eficiente. Así que vamos a esperar a ver qué pasa, para luego ya empezar los diálogos sobre el ordenamiento de la Asamblea Nacional.

- ¿Entiendo que pelearán por la Presidencia de la Asamblea? ¿No van a ceder?

- No sería muy lógico ceder la presidencia (...); pero se han presentado casos históricamente en la Asamblea, donde eso se tiene que discutir, así que vamos a ver qué pasa. Lo lógico sería que al menos la presidencia de la Asamblea, en el caso de ganar la Presidencia de la República, la tenga también ADN.

- ¿Qué comisiones del Legislativo usted estaría interesado en presidir?

- Yo en lo personal no tengo interés en ninguna; pero, como bancada, como partido, siempre son muy importantes las comisiones económicas, la de Relaciones Exteriores y de Seguridad, la de Justicia, la de Biodiversidad. En lo personal, ya he pasado por todos los cargos en la Asamblea, así que no tengo aspiraciones de presidir una u otra comisión.

- ¿Por qué?

- Porque el trabajo también se puede hacer sin estar presidiendo una comisión. Ya he estado en la Asamblea bastante tiempo y uno, con una voz, si se prepara, si sabe de lo que habla, no hace falta estar en una comisión. A veces, más bien la comisión a uno le esclaviza, porque le tiene con las agendas que tiene cada una de las comisiones.

- Se está hablando de una asamblea constituyente, ¿cuál es el mecanismo para esta? ¿Van a trabajar dos asambleas a la par o volvemos a cómo fue la constituyente en Montecristi?

- Si el gobierno plantease una asamblea constituyente sería una puntual, no de plenos poderes, para que haga los cambios constitucionales que se requieren; quizás ni siquiera una nueva constitución, pero (sí) cambios radicales a la actual, que permitan modificar aquellas trabas que permanecen y aquellas modificaciones al Estado que hacen falta, como la eliminación del Consejo de Participación (Ciudadana). No desaparece la Asamblea Nacional, sino que se mantiene haciendo temas de fiscalización y legislación, sino que habría una asamblea constituyente exprés, que haría los cambios y que sometería a votación, a referéndum, ese texto.

Tengo interés en los temas inmobiliarios. Hace falta normativa para que esta despegue, ya que emplea mucha gente.

- ¿Cómo se conformaría?

- No se ha discutido eso. Una asamblea constituyente requiere perfiles bastante profesionales, juristas, porque no es cualquier cosa ir a modificar una Constitución.

- ¿Qué tiempo tendrá que durar esta?

Creo que, seis, ocho o nueve meses es más que suficiente para tener cambios constitucionales e incluso positivos.

- ¿Qué otros cambios estructurales harían, además de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana?

- Se tiene que pensar en el control, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura. Hay que hacer modificaciones en prohibiciones, por ejemplo, en temas energéticos, (también) sacar de los grupos prioritarios a los delincuentes, en este rato un delincuente tiene prioridad si la acuchillan en una cárcel que un ciudadano al que le acuchillan en la calle. Este tipo de cosas no tienen lógica. Hay que hacer una serie de modificaciones estructurales, la del Consejo de Participación Ciudadana es la más importante.