Trabajo por horas en Ecuador: revisa la propuesta de Noboa para el sector turístico

La propuesta forma parte de un paquete de reformas constitucionales que el Ejecutivo busca someter a votación a final de año

El presidente Daniel Noboa ha incluido en su propuesta de referéndum una pregunta que busca permitir la contratación laboral por horas exclusivamente en el sector turístico y únicamente para quienes acceden a su primer empleo. La iniciativa fue enviada a la Corte Constitucional para su revisión y eventual aprobación.

La pregunta plantea:

¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

El anexo propone:

Reformar el artículo 327 de la Constitución, manteniendo la prohibición de la precarización laboral, pero introduciendo una excepción para el contrato por horas en el sector turístico, siempre que se trate de la primera relación laboral entre empleador y trabajador.

Contratación laboral por horas

También se establece una disposición transitoria que obliga a la Asamblea Nacional a realizar las reformas legales necesarias en un plazo de 90 días tras la proclamación de los resultados del referéndum

La propuesta se fundamenta en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que indican que el 36% de las personas desempleadas en Ecuador nunca ha tenido un empleo formal. Además, el sector turístico genera más de 560.000 empleos y presenta una alta estacionalidad, lo que, según el Ejecutivo, justifica la necesidad de una modalidad laboral más flexible.

Esta es la segunda vez que el Gobierno de Noboa impulsa una propuesta relacionada con el trabajo por horas. En abril de 2024, una iniciativa similar fue rechazada en las urnas. En esta ocasión, el planteamiento se limita exclusivamente al sector turístico, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo sin afectar los derechos laborales adquiridos.

La Corte Constitucional deberá determinar si la vía de enmienda constitucional propuesta por el Ejecutivo es jurídicamente válida antes de que la pregunta pueda ser sometida a votación popular.

