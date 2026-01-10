Expreso
ahorro_Freepik
Una regla de educación financiera es ahorrar el 20% del ingreso antes de consumir.Freepik

Ahorro 2026 en Ecuador: cómo invertir fondos de reserva con el riesgo país a la baja

La bolsa de valores emerge como alternativa viable mientras los depósitos pierden puntos para inversionistas ecuatorianos

La reducción del riesgo país hace que las pólizas bancarias ya no sean la primera alternativa segura para los ahorristas, debido a que han caído del 8-9% al 5,8%. Esta nueva realidad obliga a repensar las estrategias de inversión tradicionales.

Francisco Borja Avilés, profesor de economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), identifica una alternativa clara: las acciones bancarias en la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), que generan rendimientos superiores al 10% sobre el patrimonio invertido sobre el patrimonio invertido.

La explicación es técnica pero sencilla. Cuando baja el riesgo país, los bancos pueden obtener fondos más baratos en el exterior y no tienen la necesidad de atraer nuevos cuenta ahorristas, por lo que pueden pagar menores tasas de interés a los depositantes.

Actualmente, las transacciones de acciones bancarias se ejecutan entre 3 a 4 días y no manejan plazos fijos como las pólizas tradicionales. Los inversionistas acceden a través de casas de valores, como las de Quito y Guayaquil, cuyos costos de operación son accesibles dentro del contexto ecuatoriano.

La bolsa también puede ser una opción

Para las empresas, la bolsa también puede ser una opción. Estas instituciones ofrecen bonos corporativos y papeles comerciales. "Cuando una empresa necesita financiamiento puede ir a un banco o salir al mercado a vender bonos", explica Borja. Estos instrumentos permiten planificar retiros según calendarios específicos de pago.

Los fondos de reserva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también mantienen su atractivo, generando entre 6% y 7% anual. Pero Borja advierte que no hay que mensualizarlos, ya que para hacerlo es necesario mucha disciplina, porque habitualmente este dinero se va al consumo.

Borja recomienda tres reglas básicas: separar cuentas de ahorro y consumo, nunca usar deuda para gastos diarios, y ahorrar el 20% del ingreso antes de consumir. El consumo, dice el experto, “se come siempre el tamaño del cheque”.

Otra opción de ahorro son las cuentas de ahorro flexible

Otra opción de ahorro son las cuentas de ahorro flexible que pagan el 5 % de interés, ya que al no ser transaccionales evitan que ese dinero sea gastado.

El sector inmobiliario presenta desafíos según Borja, ya que la tasa de interés de créditos hipotecarios suele ser mucho más alta de lo que se paga por alquiler. Si hay una regla de oro es solo comprar propiedades si el alquiler cubre la hipoteca completa, para generar un flujo de caja positivo. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, el arriendo suele cubrir el 125% de la hipoteca, es decir, paga la hipoteca y queda 25% extra, pero en Ecuador, hay una diferencia en la hipoteca que el propietario del inmueble debe cubrir.

Se espera que las tasas hipotecarias bajen con la reducción del riesgo país, pero las regulaciones limitan la flexibilidad. "Van a bajar un poco, pero no en la medida que las personas esperan", proyecta el experto.

Con inflación baja en Ecuador, casi cualquier tasa genera ganancias reales, pero mantener el poder adquisitivo exige mayor sofisticación financiera, por lo cual, es necesario buscar nuevas inversiones para mantener ese retorno.

