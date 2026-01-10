Noboa cuestiona decisión de CC de negar opción de concesionar servicios eléctricos

La CC anuló un artículo que abría concesiones eléctricas por “interés público”; Noboa dijo que es cálculo político.

Para este 2026, el Cenace estima que la demanda pico de energía será de 5.270 MW.

El Estado no podrá concesionar a la empresa privada servicios del sector eléctrico bajo la justificación de “interés público”. Así lo resolvió la Corte Constitucional (CC) en una sentencia.

La decisión se tomó el 11 de diciembre de 2025, cuando la CC declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Ese apartado habilitaba al Estado a delegar servicios de electricidad al sector privado bajo el argumento de “interés público, colectivo o general”. Para la CC, el texto que condicionaba la concesión a una empresa privada era demasiado amplio y no fijaba excepciones claras.

Un artículo “demasiado amplio”, según la Corte

De acuerdo con lo señalado en la sentencia, el problema central fue la amplitud del criterio usado para justificar la delegación: “interés público, colectivo o general”, sin delimitar con precisión cuándo aplicaba ni bajo qué reglas o excepciones.

En la práctica, esto significaba que la puerta para concesionar servicios eléctricos podía abrirse bajo una justificación general, sin parámetros específicos que acoten su uso, según el razonamiento expuesto por la CC.

Tras conocerse el fallo, el presidente Daniel Noboa reaccionó este 10 de enero de 2026 en sus redes sociales con un pronunciamiento en el que cuestionó el trasfondo de la decisión. “A esto nos enfrentamos todos los días. Esto no es una discusión jurídica aislada. Es cálculo político”, afirmó.

El mandatario sostuvo que el fallo “es negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas” y señaló que “ponen la ideología y la revancha por encima del bienestar del país”.

“Mi deber es garantizar energía, trabajo y futuro”, enfatizó el presidente Noboa

¿Por qué lo hacen?

Porque prefieren… https://t.co/aiA6rQWp9S — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 10, 2026

“Mi deber es garantizar energía, trabajo y futuro”, aseveró

Noboa atribuyó la decisión a intereses políticos y dijo que “prefieren un país en desastre si eso les permite volver a gobernar”, además de mencionar que no cedió a intentos de “cogobernar” ni a “repartir cuotas”.

En su mensaje, insistió en que su deber “no es administrar el caos ni gobernar para unos pocos”, sino “garantizar energía, trabajo y futuro para millones de ecuatorianos”. Cerró señalando que seguirá actuando “con firmeza, dentro de la ley, pensando en el Ecuador del mañana, no en los intereses del pasado”.

La sentencia emitida por la Corte Constitucional se conoce en medio del estiaje que atraviesa el país y que ha causado la caída de la cota del embalse Mazar, que es clave para la generación de energía eléctrica. Pese a esta situación el Ministerio de Ambiente y Energía informó el 8 de enero pasado que "no hay ningún riesgo" que se produzcan apagones como los ocurridos en 2024.

