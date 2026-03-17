Cuántas personas han sido detenidas por violar el toque de queda hasta el 17 de marzo

La Policía reporta 365 detenidos en dos días de toque de queda en las provincias bajo estado de excepción

Policías patrullan durante el toque de queda, operativo que hasta el 17 de marzo dejó 253 detenidos en el país.

La segunda jornada del toque de queda, vigente en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, cerró con un balance de 112 personas aprehendidas por incumplir la restricción de movilidad. Pablo Dávila, comandante de la Policía, confirmó estas cifras que se suman a los 253 detenidos registrados durante el primer día de la medida, el pasado domingo 15 de marzo.

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Operativos en el Distrito Metropolitano de Guayaquil

En el sur de Guayaquil, entre la noche del lunes y la madrugada de este martes 17, los controles se intensificaron para garantizar la seguridad ciudadana. Como resultado, quince personas fueron aprehendidas en esta zona, donde además se retuvieron cinco vehículos y tres motocicletas. Intervenciones similares se replicaron en sectores críticos de la Zona 8, como Nueva Prosperina, Florida, Durán y 9 de Octubre, bajo la supervisión directa de la comandancia.

Capturas por delitos de mayor peligrosidad

Más allá del incumplimiento del horario de restricción, las autoridades presentaron en el cuartel de Pascuales a diez ciudadanos presuntamente vinculados a delitos de secuestro, extorsión, robo de automotores y sicariato. Entre los retenidos se encuentra un menor de edad. En este operativo se incautaron armas de grueso calibre y municiones, reforzando la estrategia de reducir el campo de acción de las agrupaciones delictivas en el área urbana.

CONTROL DE TOQUE DE QUEDA



Policía del Distrito #Sur ejecuta operativos para garantizar el cumplimiento del toque de queda y fortalecer la seguridad.



Indicios:

15 aprehendidos

05 vehículos retenidos

03 motocicletas retenidas#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/sgMcVkkjHL — Policía Ecuador Guayaquil - Zona8 (@PoliciaEcZona8) March 17, 2026

Intervenciones contra la logística criminal en provincias

La acción policial también alcanzó el cantón Milagro, donde el operativo 'Atlas XXXI' permitió la captura en flagrancia de dos personas señaladas por un atentado contra un servidor policial. Mientras tanto, en la provincia de El Oro, se ejecutaron allanamientos estratégicos y la destrucción de estructuras utilizadas para fines ilícitos. Estas acciones buscan debilitar la logística y las economías de los grupos que operan en el litoral.

GUAYAS

OPERATIVO ATLAS XXXI

MILAGRO

DOS MIEMBROS DE LOS ÁGUILAS APRESADOS CON ARMAS, UN BLOQUE DE MARIHUANA Y UNA FUNDA DE COCA.

Los sujetos fueron aprehendidos en flagrancia durante un operativo de la Policía Nacional y que estarían presuntamente vinculados al atentado contra… pic.twitter.com/mwNPY9HptQ — John Reimberg (@JohnReimberg) March 17, 2026

Vigilancia continua en Los Ríos y Santo Domingo

En las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, los despliegues se mantuvieron constantes durante las horas de restricción. Registros audiovisuales de la Policía Nacional mostraron múltiples detenciones en territorio fluminense. Cabe recordar que el toque de queda rige diariamente de 23:00 a 05:00 y permanecerá vigente hasta finales de marzo como una medida para contener la inseguridad en estas jurisdicciones.

#IMPORTANTE ||



CONTROLES Y ALLANAMIENTOS GOLPEAN LA LOGÍSTICA CRIMINAL DURANTE EL TOQUE DE QUEDA



Durante el segundo día de #ToqueDeQueda, la #PolicíaEcuador intensifica controles, intervenciones y allanamientos estratégicos en el marco del #EstadoDeExcepción.



Las operaciones… pic.twitter.com/mRTeis1EDe — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 17, 2026

Continuidad de los operativos

Las autoridades mantendrán los controles hasta finales de marzo en las cuatro provincias intervenidas. El enfoque principal, además de sancionar el incumplimiento del toque de queda, es desarticular estructuras delictivas aprovechando la restricción de movilidad nocturna para reducir los índices de criminalidad en zonas críticas.

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