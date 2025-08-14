Fiesta Pop 90s–2000+: nostalgia, ídolos y un show que promete encender Guayaquil

Guayaquil será escenario de Fiesta Pop, un espectáculo que revive los grandes éxitos del pop anglo y latino

María Gracia Viteri lidera Fiesta Pop, el espectáculo que revive los grandes éxitos del pop con banda en vivo, visuales y artistas invitados.

La música pop de los años 90 y 2000 no solo marcó una generación: se convirtió en banda sonora de recuerdos, emociones y momentos inolvidables. En su tercera edición Fiesta Pop retoma ese legado y lo transforma en un espectáculo de alto nivel que ha agotado localidades en cada edición. Este 2025, el show regresa con una propuesta renovada, más ambiciosa y cargada de energía, que promete conquistar al público guayaquileño.

(Te puede interesar: Rum & Gin Congress: tres días de coctelería, sabor y talento latinoamericano)

Desde tributos a Britney Spears y Shakira que lograron sold out en años anteriores hasta shows temáticos como Dame otro tequila y Fiesta Pop 1 y 2, la propuesta liderada por María Gracia Viteri ha reunido a miles de asistentes en conciertos que combinan música, puesta en escena y conexión emocional.

Este año, el repertorio incluirá éxitos de ídolos femeninos y bandas legendarias del pop anglo y latino, interpretados con banda en vivo, coristas, bailarines, saxofón, visuales y dirección técnica profesional. La experiencia busca ir más allá del concierto: es una fiesta completa, con DJ y after party incluidos.

Detalles del evento

Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025

Lugar: Club Biblos, Guayaquil

Hora: 20:00

Duración: 2 horas 30 minutos

Aforo: 1.000 personas

Localidades: VIP: $55 (agotadas) Cancha: $35

Luces, coristas, visuales y cientos de asistentes cantando al unísono: Fiesta Pop se vive como una celebración colectiva donde la nostalgia se convierte en energía pura. CORTESÍA

Artistas invitados y experiencia en escena

Además del show de María Gracia Viteri, el evento contará con la participación de Dicapo (Diego Chiang), Eddie Chiang y Daniel Betancourth, quienes aportarán su talento vocal y carisma al espectáculo. La producción incluye ingeniero de sonido, stage manager, iluminación profesional y visuales sincronizados, al nivel de los mejores conciertos internacionales.

El público que se espera son hombres y mujeres entre 25 y 50 años, que buscan experiencias memorables, seguras y de alta calidad. Fiesta Pop se posiciona como una celebración generacional que conecta pasado y presente a través de la música.

Juan Magan confirma presentacion en Guayaquil Leer más

Fiesta Pop 90s–2000+ no es solo un evento musical: es una cápsula emocional que revive lo mejor del pop con una producción impecable. En tiempos donde la nostalgia se convierte en tendencia, este show ofrece una experiencia auténtica, vibrante y colectiva.

Guayaquil se prepara para una noche inolvidable, donde cada canción será un viaje al corazón de una generación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!