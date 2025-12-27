¿Qué se celebra el 28 de diciembre en Ecuador?

Cada 28 de diciembre, Ecuador conmemora el Día de los Santos Inocentes. Te contamos su origen y cómo se celebra

Ecuador celebra el 28 de diciembre el Día de los Inocentes.

Cada 28 de diciembre, Ecuador se suma a una tradición popular que combina historia, religión y humor: el Día de los Santos Inocentes, una fecha marcada por las bromas, las noticias falsas en tono jocoso y las tradicionales “inocentadas”.

Aunque hoy se vive como una jornada divertida, su origen tiene un trasfondo histórico y religioso que se remonta a siglos atrás.

El origen del Día de los Santos Inocentes

El 28 de diciembre recuerda un episodio narrado en la Biblia: la matanza de los niños menores de dos años ordenada por el rey Herodes en Belén, con el objetivo de eliminar al recién nacido Jesús. A estos niños se les conoce como los “Santos Inocentes”.

Con el paso del tiempo, la fecha dejó de conmemorarse únicamente desde el ámbito religioso y se transformó en una celebración popular asociada a las bromas y engaños inofensivos.

¿Por qué se hacen bromas el 28 de diciembre?

La costumbre de hacer bromas surgió en Europa durante la Edad Media y se extendió a América Latina con la colonización. En Ecuador, esta tradición se mantiene viva con frases como: “Inocente palomita que te dejaste engañar”

Durante este día, es común que personas, medios de comunicación y marcas publiquen historias falsas o exageradas, siempre aclarando después que se trató de una inocentada.

El Día de los Inocentes en Ecuador

En el país, el 28 de diciembre se vive principalmente como una fecha cultural y social. Aunque no es un feriado oficial, el Día de los Inocentes sigue siendo una de las tradiciones más reconocidas del calendario ecuatoriano.

Una tradición que se adapta a la era digital

Con el auge de las redes sociales, las inocentadas han tomado nuevas formas. Videos virales, titulares llamativos y anuncios ficticios suelen circular cada 28 de diciembre, por lo que muchos usuarios se mantienen atentos para no caer en engaños.

Por ello, en Ecuador se ha vuelto común verificar la información publicada ese día antes de compartirla, especialmente cuando se trata de noticias relevantes.

