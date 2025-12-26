Día de los inocentes: ¿Por qué hacemos bromas el 28 de diciembre?

En esa fecha se pone a prueba la capacidad de distinguir entre broma y realidad

El Día de los Santos Inocentes encuentra su raíz en un pasaje del Evangelio de San Mateo. Según el relato bíblico, el rey Herodes, cegado por el temor de perder su trono tras el anuncio del nacimiento de Jesús, ordenó el infanticidio de los niños menores de dos años en Belén.

Para honrar la memoria de aquellos pequeños, considerados los primeros mártires del cristianismo, la Iglesia católica instituyó formalmente esta conmemoración religiosa.

A pesar de su inicio solemne, la fecha sufrió una transformación radical durante la Edad Media. En Europa, el 28 de diciembre comenzó a coincidir con la Fiesta de los Locos, una celebración pagana donde el orden social se invertía: los jóvenes se disfrazaban, se burlaban de las autoridades y daban rienda suelta a comportamientos excéntricos.

Con el tiempo, la seriedad de la conmemoración religiosa y el desenfreno de las fiestas populares terminaron por fusionarse. Esta mezcla dio paso a la tradición actual de gastar bromas o inocentadas, bajo la premisa de que el ‘inocente’ es quien cae en el engaño. Se celebra en España y en Latinoamérica.

Los nacidos en esta fecha

El estadounidense Denzel Washington nació en 1954 y es considerado uno de los mejores actores de Hollywood. Además de su faceta como intérprete, destaca como productor y director de cine. En 2020, el New York Times lo calificó como el gran actor del siglo XXI y en este 2025 cumplirá 71 años.

Por su parte, el comediante mexicano Édgar Vivar, conocido por sus personajes del Sr. Barriga y Ñoño en el programa El Chavo del Ocho, vino al mundo en 1948. Este año, el actor llegará a los 77 años.

Don Francisco, el presentador chileno que lideró el programa Sábado gigante, nació en 1940, por lo que llegará a los 85 años de vida. Además de su carrera en televisión, es un destacado artífice de causas filantrópicas, siendo reconocido por desarrollar en Chile el formato de teletón.

En el ámbito musical, la cantante española Ana Torroja nació en 1959. Inició su exitosa carrera como vocalista del grupo Mecano, para luego consolidarse como solista. Este mes celebrará sus 66 años.

Y el pianista francés Richard Clayderman, nacido en 1953, cumplirá 72 años.

Lolita, víctima de una broma

En 2010, la cantante española Lolita vivió uno de los momentos más tensos de su vida debido a una broma. Todo comenzó cuando se dirigía a recoger su vehículo en compañía de su hija, la actriz Elena Furiase. En el trayecto, un supuesto vendedor se acercó a ella con la petición de que le firmara un disco para su hija. Aunque inicialmente la artista se negó, terminó accediendo por amabilidad.

Sin que ella lo notara, el hombre aprovechó un descuido para esconder un saco repleto de álbumes pirata en el maletero del vehículo. Poco después, la Guardia Civil interceptó el carro en un control rutinario. Al inspeccionarlo y descubrir el cargamento ilegal, los agentes acusaron directamente a la intérprete de estar involucrada en la distribución de copias no autorizadas.

Confundida y visiblemente indignada, Lolita intentó defenderse argumentando lo absurdo de la situación, señalando que ella, como artista, era una de las principales perjudicadas por la existencia de la piratería. Tras varios minutos de tensión y desconcierto, la situación dio un giro inesperado: su hija Elena apareció con un ramo de flores para confesar que todo se trataba de una inocentada.

No era una inocentada

El actor Héctor Garzón, recordado por su participación en Mis adorables entenados, contó que “cuando formé parte de la serie viajamos a la Sierra para unas presentaciones. En la primera no hubo la cantidad de público que el productor esperaba”.

Al día siguiente tenían otra función en otro punto, pero como no se habían vendido suficientes entradas, el productor decidió suspenderla para no perder dinero. “Nos regresamos”, recordó.

La sorpresa llegó cuando ya estaban lejos del lugar. “Nos llamó para decirnos que el sitio estaba lleno”. Al principio, pensaron que se trataba de una broma o una clásica inocentada, pero no. “Esta vez era verdad”, dijo Garzón, entre risas.

Cuando la broma fue para el comediante

El actor cómico Danilo Esteves recordó entre risas una anécdota durante su etapa en el programa Vivos. “Estábamos haciendo parodias y yo ni por enterado de que era el Día de los Inocentes. De pronto, un compañero me dijo que desde gerencia me estaban llamando”.

Según relató, él había propuesto ‘rayar’ a un político en una parodia, así que el susto fue inmediato. “Fui súper nervioso a gerencia. Pedí entrar a la supuesta reunión y ahí me dijeron que no existía nada. Antes de bajar del piso, vi a dos o tres compañeros muertos de la risa. Ahí entendí que me habían hecho una inocentada”.

Creyó que la iban a reemplazar

La actriz Ruth Coello recordó una broma que le hicieron. “Soy muy cumplida con los ensayos y las funciones, jamás faltaría a una. Pero una vez llegué al teatro y noté a mis compañeros rarísimos, me miraban mal. Eso me extrañó, ni siquiera existían las redes sociales”, contó.

Le preguntaron por qué había faltado a la función de la noche anterior, un jueves. “Me quedé helada, porque las funciones eran solo viernes y sábado. Me dijeron que por mi culpa no se habían presentado”.

Confesó que se sintió fatal. “El director habló conmigo y yo ya estaba resignada a que me reemplazaran y a perder mi trabajo”. Sin embargo, todo cambió al salir del lugar. “De pronto estaban todos muertos de la risa y me gritaron: ‘¡Pobre inocente!’”. Ahí entendió que había sido víctima de una broma. No se había percatado de que era el Día de los Inocentes.

