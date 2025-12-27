Liberan a dos detenidos por crimen en centro de rehabilitación de Quito

La Fiscalía no contaba con los elementos necesarios para señalar a los aprehendidos por el delito de asesinato

Los policías detuvieron a dos sujetos dentro de la clínica de rehabilitación.

Los dos internos de un centro de rehabilitación que fueron detenidos por la muerte de su compañero, Estalin Morocho, fueron puestos en libertad luego de la audiencia de formulación de cargos.

Según el expediente del caso al que este Diario tuvo acceso, la Fiscalía no contaba con los elementos necesarios para señalar a los aprehendidos por el delito de asesinato.

El 24 de diciembre de 2025, los moradores de Alangasí, al oriente de Quito, alertaron al ECU 911 que los internos de un centro de rehabilitación estaban huyendo del establecimiento.

A su llegada, los encargados del lugar les habrían comentado a los policías que había un fallecido en el segundo piso y que por eso enviaban al resto al patio y a los exteriores.

Los agentes subieron y hallaron el cuerpo sin vida de Morocho, quien presentaba varios golpes en todo el cuerpo. Horas más tarde, la autopsia reveló que la causa de muerte fue un golpe con algún objeto contundente en el cráneo.

Investigación y captura

Los investigadores entrevistaron a los internos, quienes señalaron a dos de sus compañeros como los causantes del hecho violento.

Según los testimonios, la noche anterior se habría desarrollado un evento por Navidad y Morocho, supuestamente, se comportó agresivo.

Al ver dicho comportamiento, los encargados lo habrían sometido y llevado al baño donde presuntamente lo ducharon en agua fría. Sin embargo, esto no habría calmado a Morocho y, al parecer, lo amarraron de pies y manos.

Así se habrían ido a dormir los internos del centro de rehabilitación. Durante la madrugada, uno de ellos escuchó los gritos del ahora fallecido, pero no pudo hacer nada por temor a que se desquitaran con él.

Como parte de las evidencias levantadas en la escena, personal de Criminalística encontró una media blanca con manchas de sangre.

Personal del Municipio de Quito comentó que este centro de rehabilitación fue clausurado a inicios de este año por irregularidades en los permisos de funcionamiento. De hecho, cuando los policías tomaron fotos de la fachada se podía observar rastros del adhesivo en el que colocan ‘Clausurado’.

Abandonados al maltrato

Ana Minga, perfiladora criminal, explica que se han proliferado los centros de rehabilitación clandestinos porque, según dice, el tratamiento de salud para sacar a una persona de las drogas es muy costoso.

Añade que la mayoría de personas que llegan a estos sitios ‘truchos’ no tienen una estructura familiar organizada y poseen perfiles con comportamientos disfuncionales lo que facilitaría a que se conviertan en blancos fáciles de maltratos físicos y psicológicos.

Minga advierte que a eso se debe sumar los perfiles psicológicos de quienes atienden a los internos. Según la experta, ellos ven a los adictos como personas desechables y por eso no les dan un tratamiento adecuado.

Por si fuera poco, en el centro de rehabilitación deben lidiar con exconvictos o personas envueltas en delitos. En este caso, por ejemplo, uno de los detenidos por el crimen de Morocho tiene varios antecedentes penales por robo y tráfico de droga.

