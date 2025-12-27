Quito reduce en 40 % la presencia de limpiaparabrisas en las calles

La presencia de limpiaparabrisas en la vía pública implica riesgos para conductores

En 2025 se retiró a 1.443 limpiaparabrisas y se retuvieron 1.521 implementos utilizados para esta actividad.

En los semáforos más concurridos de Quito, la presencia de limpiaparabrisas ya no es tan frecuente como en 2024. Los operativos diarios en las vías han ido despejando intersecciones, reduciendo una actividad que durante años formó parte del paisaje urbano.

Según los registros de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, en 2025 se retiró a 1.443 personas y se retuvieron 1.521 implementos utilizados para esta actividad. La cifra representa una caída frente a 2024, cuando se contabilizaron 2.417 personas retiradas y 3.205 implementos decomisados.

En términos porcentuales, la reducción alcanza el 40 % en el número de personas retiradas y cerca del 53 % en los objetos retenidos. Detrás de estas cifras, de acuerdo con las autoridades, está un control diario en puntos considerados críticos por su alto flujo vehicular, como intersecciones y avenidas principales.

Desde el Municipio se atribuye la disminución también a un componente preventivo que busca disuadir la ocupación de calzadas antes de que se convierta en un problema recurrente. En la práctica, esto se traduce en patrullajes permanentes y en intervenciones focalizadas que, con el tiempo, reducen la reincidencia.

Riesgos para conductores y limpiaparabrisas

Las autoridades argumentan que la presencia de limpiaparabrisas en la vía pública implica riesgos tanto para conductores como para quienes realizan esta actividad.

La circulación entre vehículos detenidos, especialmente en horas pico, incrementa la posibilidad de atropellamientos y accidentes. Además, se busca evitar situaciones de intimidación hacia los conductores y la exposición de personas en condiciones de vulnerabilidad, incluidos menores de edad y adultos mayores.

¿Cuál es la sanción?

Aunque limpiar parabrisas no está tipificado como una infracción específica, sí se considera un uso indebido del espacio público. El Código Municipal establece sanciones para quienes realizan actividades comerciales sin autorización en espacios públicos, con multas que pueden llegar al 50 % de un salario básico unificado.

A esto se suma lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal, que sanciona la prestación de servicios o actividades comerciales en calzadas o zonas de seguridad peatonal con multas equivalentes al 5 % de un salario básico.

Las autoridades recalcaron que los operativos continuarán de manera diaria, con el foco puesto en mantener el orden en el espacio público y reducir los riesgos en la vía.

