Usuarios deben cancelar los valores pendientes para la RTV

Revisión vehicular y matriculación en Quito: último día para realizar el trámite

La revisión técnica vehicular es un requisito obligatorio para la matriculación y la circulación de los automotores

Este 27 de diciembre de 2025 es el último día para realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la matriculación en los centros habilitados. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la atención es parte de los procedimientos administrativos por el cierre fiscal.

La entidad exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias y cumplir con este trámite dentro del plazo establecido, recordando que la revisión técnica vehicular es un requisito obligatorio para la matriculación y la circulación de los automotores.

Detenidos Quito

Condenan a 26 años a conductor que transportaba 98 kilos de droga en Quito

“La recomendación es no dejar el proceso para última hora”, señaló la AMT, al advertir que la alta demanda en los últimos días del año podría generar contratiempos para los usuarios. La atención en los centros de revisión se brindará hasta las 17:00.

En relación con los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe, la institución indicó que la fecha de cierre de sus operaciones administrativas será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

Mientras tanto, la AMT reiteró el llamado a planificar con anticipación los trámites pendientes, a fin de evitar inconvenientes y asegurar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares antes de finalizar el año.

Vehículos que aprobaron la RTV

Según las estadísticas de la AMT, entre enero y noviembre de 2025, 389.247 vehículos aprobaron la RTV. 167.776 vehículos quedaron en calidad de condicionados y 490.086 fueron matriculados.

Los vehículos que aún no han realizado este trámite obligatorio pueden hacerlo hasta este 27 de diciembre, pero deberán pagar las multas correspondientes por no cumplir la calendarización:

Multas por no cumplir con el trámite

$ 25 por no completar la matriculación (RTV + Permiso Anual de Circulación – PAC).

$ 25 por no cancelar el valor de la matrícula en el SRI.

$ 50 por inasistencia a la convocatoria de RTV.

Los centros habilitados están en la Florida, San Isidro del Inca, Guamaní, Carapungo, Guajaló y Los Chillos. 

