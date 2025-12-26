Choque de tres vehículos provoca cierre parcial de la av. Simón Bolívar

En este percance no se reportaron personas heridas, según el ECU 911

La mañana de este 26 de diciembre ocurrió un siniestro en el cruce de las calles De las Palmeras y Eloy Alfaro.

Un nuevo siniestro de tránsito volvió a complicar la movilidad en la avenida Simón Bolívar la tarde de este 26 de diciembre de 2025. Cerca de las 14:17, una colisión entre tres vehículos obligó al cierre parcial de esta arteria, en sentido norte–sur, a la altura del intercambiador con la autopista General Rumiñahui.

Te invitamos a leer: La Fiesta de los Inocentes se toma el Centro Histórico de Quito

El choque generó congestión en la zona mientras agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudieron al sitio para atender la emergencia y ordenar la circulación.

Condenan a 26 años a conductor que transportaba 98 kilos de droga en Quito Leer más

De acuerdo con información del ECU 911, en este percance no se reportaron personas heridas, aunque sí afectaciones al flujo vehicular en uno de los puntos más transitados del suroriente de Quito.

Este no fue el único incidente registrado este 26 de diciembre. En la mañana, otro siniestro se produjo en el centro de la capital, en la intersección de las avenidas Cumandá y La Libertad.

Allí, el carril derecho de la Cumandá, en sentido norte–sur, fue cerrado de manera temporal, generando demoras para quienes se desplazaban por el sector.

Otro choque múltiple en el norte

Más temprano, alrededor de las 05:32, un siniestro de mayor impacto se registró en Zámbiza, al nororiente de la ciudad.

En el cruce de las calles De las Palmeras y Eloy Alfaro, tres vehículos, dos pesados y uno liviano, estuvieron involucrados en una fuerte colisión que provocó daños materiales y el cierre total de la vía De las Palmeras, en sentido occidente–oriente.

La emergencia afectó la circulación en un tramo del eje vial Simón Bolívar y requirió la presencia de unidades de socorro y control de tránsito.

RELACIONADAS Delincuencia irrumpe en los negocios de Cumbayá

De manera preliminar, se conoció que una persona habría resultado herida en este último siniestro, aunque hasta el cierre de este reporte no se confirmó la gravedad de su estado ni si fue trasladada a una casa de salud.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, especialmente en vías de alta circulación como la Simón Bolívar, donde los siniestros se repiten con frecuencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!