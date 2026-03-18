Spider-Man: Brand New Day revela su primer tráiler con Tom Holland

Este miércoles 18 de marzo, Sony Pictures presentó el esperado primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película en solitario del Hombre Araña interpretado por Tom Holland. El avance marca un nuevo capítulo en la saga, cargado de emociones, acción y revelaciones que prometen redefinir al personaje

El tráiler inicia con una voz en off de Peter Parker, quien recuerda las consecuencias de su decisión en Spider-Man: No Way Home. “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, se escucha, estableciendo el tono introspectivo y doloroso que atraviesa la historia.

Una de las escenas más conmovedoras muestra a Peter visitando la tumba de su tía May, reflejando el duelo y aislamiento que enfrenta tras los eventos anteriores.

Nuevos personajes y mutación biológica

El adelanto confirma la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle, alias The Punisher, en su debut cinematográfico dentro del universo Marvel. También aparece Mark Ruffalo como el Dr. Bruce Banner, quien explica a Peter que su ADN está experimentando una peligrosa mutación.

El tráiler revela además enfrentamientos contra un nuevo enemigo invisible a simple vista, lo que plantea un desafío inédito para el superhéroe. Asimismo, se confirma el regreso del villano Scorpion, interpretado por Michael Mando, mientras la identidad del personaje de Sadie Sink se mantiene en secreto.

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Promoción y estreno mundial

La campaña de lanzamiento de Brand New Day fue innovadora: Sony y Tom Holland involucraron directamente a los seguidores de la franquicia, quienes difundieron fragmentos inéditos del avance en redes sociales. Entre ellos destacó una recreación de la icónica portada del cómic Amazing Fantasy #15 de 1962, con Spider-Man salvando a una persona entre edificios.

El director Destin Daniel Cretton, junto a los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers, lidera esta producción que también cuenta con Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman en el elenco. Tras concluir el rodaje en diciembre pasado, Cretton elogió públicamente el trabajo de Holland, destacando su liderazgo y ética de trabajo.

La película se estrenará en cines el 31 de julio de este año a escala mundial. Con este nuevo capítulo, Marvel Studios y Sony Pictures buscan relanzar la franquicia, explorando tanto el dolor emocional de Peter Parker como la evolución de sus poderes.

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