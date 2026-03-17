Sony apuesta por los fans: el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ se arma en redes

La franquicia de Tom Holland regresa a la gran pantalla después de su última película en 2021.

La mañana de este 17 de marzo, Tom Holland hizo pública vía Instagram la nueva dinámica que Sony Pictures ha preparado para revelar el tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day. En el video, el actor invita a los fans a mantenerse atentos mientras "comienza un nuevo día", adelantando que creadores seleccionados (también parte del fandom) compartirán fragmentos del adelanto en redes para reconstruirlo pieza por pieza.

Holland cierra el mensaje asegurando que "nos verá mañana" en la ciudad de Nueva York, cediendo simbólicamente el protagonismo a la comunidad y reforzando la idea de que estas películas no serían nada sin el apoyo de los fans. Con ello, la expectativa crece de cara al lanzamiento oficial del tráiler, que llegará completo en las próximas horas como antesala de uno de los estrenos más esperados del año, estando programada para el 31 de julio de 2026.

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Desde Nueva Zelanda hasta Hawái, bajo esta iniciativa la película ha encontrado un fuerte impulso dentro de su comunidad a nivel global, creando una sinergia entre fanáticos tanto hispanohablantes como angloparlantes.

1) Perú, es clave en el UMC

Parte del tráiler tuvo su primera parada en Perú con el joven comentarista deportivo Cliver Huamán Sánchez, mejor conocido como Pol Deportes. En su video, el creador afirma que hoy "está hablando de algo mucho más grande, de Spider-Man", personaje del que ha tomado gran inspiración y del que se declara fanático.

Más allá del acontecimiento en sí, este primer clip ha dado mucho de qué hablar entre los seguidores del superhéroe de Marvel, ya que funciona como una clara recreación de Amazing Fantasy #15, la histórica primera aparición de Spider-Man. Una portada emblemática y fácilmente reconocible para los fans del cómic.

Comparación del cómic y la recreación EXPRESO

2) Ohio ya no es solo hogar de Twenty One Pilots

Siguiendo la cadena, esta estrategia llega a Columbus, Ohio, con el fanático conocido en redes como osuspidey, quien en su contenido suele compartir su día a día como enfermero y senderista usando la máscara del héroe creado por Stan Lee.

En cuanto al clip, este muestra el deterioro de la salud física y mental de Peter Parker tras la última entrega de la franquicia, lo que ha levantado las especulaciones sobre el posible enfoque del filme.

3) México un nuevo emblema Latinoamericano



Volviendo a Latinoamérica, en tercer lugar se encuentra el creador de contenido y autodenominado experto en Spider-Man, Alex Arellano (theamazingalexarellano), quien desde Xochimilco, acompañado de un grupo de aficionados del personaje, presenta su fragmento.

En este se muestra una breve secuencia de acción donde Tom Holland se coloca la máscara, listo para descender hacia un edificio en una de las acrobacias típicas del héroe.

4) Una pequeña como el rostro de Las Vegas

Después, la batuta pasa a Las Vegas con el perfil de Sarah Ridgle, madre de la pequeña Shiyah, de 3 años, quien ganó popularidad en redes por “hacer de Spider-Man” en dinámicas donde los niños toman protagonismo.

En el clip, perteneciente a Sony Pictures, se puede ver a Peter realizando un “slingshot”, movimiento característico también presente en los videojuegos de PlayStation.

Slingshots en Spider-man 2 para PS5. Cortesia

5) Spider Kai, lo nuevo que le pasó a Hawái

Parece que, dentro del enfoque de la productora, los niños mantienen un rol clave, ya que la siguiente parada fue en Honolulu, Hawái, con el pequeño Holokai Youn, conocido en redes como Spider Kai.

Con solo 4 años y una gran afinidad por el surf y el skate, presentó un fragmento que, en un plano detalle de los ojos de Parker, deja escuchar la frase “life cycles” (“ciclos de vida”), encendiendo nuevas teorías en foros digitales.

6) El turno de Nueva Zelanda

El siguiente clip nos recibe con un “hola desde Nueva Zelanda”, teniendo como vocero a Ben Boyce, otro aficionado de la franquicia. En su presentación, incluye una breve pero significativa interacción con sus hijas antes de dar paso a la acción.

Su fragmento muestra nuevamente a Holland con la máscara de Spider-Man, acompañado de una música de tono melancólico.

7) Una pareja de cosplayers en Australia

No muy lejos de la última parada, desde Australia, dos rostros se unen para presentar el penúltimo clip: Bianca y Christian, una pareja de cosplayers quienes son la antesala al cierre momentaneo de esta travesía.

Su fragmento trae de vuelta a MJ (Michelle Jones), interpretada por Zendaya, una aparición que no se esperaba tras lo ocurrido en entregas anteriores, pero que ha sorprendido a los fans como uno de los giros más comentados hasta ahora.

8) La más reciente actualización desde Japón

Como ya es "costumbre" dentro del formato de estas publicaciones, las descripciones que las acompañan funcionan como una cadena, por ejemplo Bianca y Christian dieron paso a la última parada por el momento, el actor japonés Shido Nakamura.

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En compañía de su hijo Haruki y delante del Teatro Kabukiza revelaban una nueva actualización del próximo tráiler, con esta escena la secuencia dentro del edificio empieza a tomar forma. Con esto varias páginas de fánaticos alrededor del mundo han empezado a juntar las partes por su orden de aparición para formar un video más complejo.

Dentro de esta publicación se ha revelado también el nombre del próximo vocero de la campaña, proveniente desde Seoul, capital surcoreana; Mark Lee rapero del grupo de K-pop NCT, lanazará el siguiente fragmento.

Con esta estrategia en cadena, Sony Pictures no solo promociona una película, sino que construye su narrativa en tiempo real, fragmento a fragmento y de la mano de los propios fans. Cada clip no solo revela una parte del tráiler, sino que convierte al público en pieza clave del relato, anticipando un estreno que ya no se limita a la pantalla, sino que se vive colectivamente desde las redes.

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