Jackie Chan se suma a Spider-Man: Brand new day, la nueva película de Marvel

La cuarta cinta protagonizada por Tom Holland busca tener un enfoque más natural en sus grabaciones

Jackie Chan es la figura de acción que el director de Spiderman: Brand New Day escogió para entrenar a sus actores.

Spiderman: Brand new day es la nueva película del universo Marvel, dirigida por Destin Daniel Cretton, el mismo director de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, protagonizada por Simu Liu.

Tom Holland regresa como Peter Parker, el alter ego del icónico Spider-Man (Hombre Araña). Esta será la cuarta entrega de una saga de películas con el mismo actor:

Spider-Man: Homecoming (2017) Spider-Man: Far From Home (2019) Spider-Man: No Way Home (2021)

Hasta ahora, las películas combinaban CGI (imágenes generadas por computadora) y dobles de acción para las escenas más arriesgadas, como acrobacias extremas o parkour. Esta vez, Cretton buscó un enfoque más natural en las secuencias de acción.

Aquí entra en escena Jackie Chan (Karate Kid, Police Story), famoso por sus coreografías de artes marciales sin recurrir a dobles.

En 1976, cuando comenzaba su carrera, creó el Jackie Chan Stunt Team, un grupo de especialistas en acrobacias y coordinación de riesgos, destinado a mejorar la seguridad y la creatividad en las filmaciones.

Tras más de cuarenta años, el equipo sigue activo, no solo como dobles sino también como coreógrafos y entrenadores de acción cinematográfica.

Chan comentó en una entrevista: “Mi equipo del Jackie Chan Stunt Team estaba ocupado filmando Spider-Man y yo era el director de acción”, confirmando su participación en la supervisión de las escenas de combate.

Aunque no aparecerá como actor, se encargará de monitorear el desarrollo de los entrenamientos. Tom Holland (Spider-Man) no ha hecho ningún comentario públicamente sobre esto, aunque es probable que hayan interactuado durante la visita de Chan al set en Londres.

El equipo de dobles de Jackie Chan

El estilo del Jackie Chan Stunt Team ya había dejado huella en Marvel en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, coreografiaron la famosa pelea en el autobús bajo la supervisión del fallecido Brad Allan, discípulo cercano de Chan.

La influencia de este equipo sigue marcando las producciones de acción de Hollywood. En Spider-Man: Brand New Day, se busca que las secuencias sean más fluidas, naturales y dinámicas, convirtiendo más realistas a las escenas de acción.

