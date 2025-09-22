¿Qué pasó con Tom Holland? Fue hospitalizado tras accidente en grabación de Spiderman

La industria cinematográfica se vio sacudida este fin de semana tras conocerse que Tom Holland, protagonista de la saga Spider-Man, fue hospitalizado luego de sufrir una conmoción cerebral durante el rodaje de la nueva entrega titulada Spider-Man: Brand New Day. El accidente ocurrió en Glasgow, Escocia, donde se desarrollaban las grabaciones en locaciones reales.

Tom Holland, actor británico de 29 años, se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos del universo Marvel. Desde su debut como Peter Parker en Spider-Man: Homecoming (2017), ha sido el encargado de encarnar al icónico superhéroe en varias producciones, destacándose por realizar muchas de sus propias escenas de acción.

Una acrobacia que no salió como se esperaba

El accidente ocurrió durante la ejecución de una escena de acción que requería una acrobacia compleja. Según reportes de medios especializados como Deadline, la maniobra no salió como estaba planeado, provocando una conmoción cerebral en el actor. La producción decidió suspender temporalmente el rodaje como medida de precaución, mientras se evalúa el estado de salud de Holland y se ajusta el calendario de filmación.

Además del protagonista, una doble de riesgo también habría resultado afectada, según información publicada por The Sun. A pesar del incidente, fuentes cercanas al equipo de producción aseguran que el estado de salud de Holland es estable y que su regreso al set se espera en los próximos días.

Tom Holland sufrió un accidente realizando un stunt en el set de Spider-Man Brand New Day este pasado viernes. Tuvo una contusión por lo que fue llevado al hospital, sin embargo, aparentemente fue un golpe menor y en pocos días retomará las filmaciones.



Fuente: The Sun, Variety. pic.twitter.com/SvyxxSgxtf — The Top Comics (@TheTopComics) September 22, 2025

Reorganización y refuerzo de protocolos

Tras lo ocurrido, el equipo técnico y de producción convocó una reunión para revisar los protocolos de seguridad y reorganizar las escenas pendientes. La decisión de filmar en locaciones reales, como las calles de Glasgow, responde a una apuesta por el cine tradicional, según declaraciones previas del actor. “Será como volver a rodar Spider-Man 1. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que lo hice que va a ser como un soplo de aire fresco”, expresó Holland en una entrevista para el canal de YouTube Flip Your Wig.

La dirección de Spider-Man: Brand New Day está a cargo de Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, mientras que la producción recae en Amy Pascal y Kevin Feige. El elenco incluye, además de Holland y Zendaya, a Sadie Sink (Stranger Things) y Liza Colón-Zayas (El oso), en papeles aún no revelados.

El rodaje se ha detenido en 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY' después de que Tom Holland fuera tratado por una conmoción cerebral leve.



Se tomará un descanso "por precaución", pero se espera que vuelva a la filmación en unos días.



(Fuente: https://t.co/VrU7PE8fgv...) pic.twitter.com/Gr0KuRQHsF — Silver Geek 🎥 @#TIFF50 (@SilverGeek2) September 22, 2025

A pesar del susto, Tom Holland asistió el fin de semana a un evento benéfico junto a Zendaya, su prometida y co-protagonista, lo que refuerza la versión de que su recuperación avanza favorablemente. La producción continúa en pausa, pero se espera que las grabaciones se reanuden pronto, con mayores medidas de seguridad para evitar futuros incidentes.

Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno para el 24 de julio de 2026 y será la continuación directa de Spider-Man: Sin camino a casa (2022), donde Peter Parker enfrenta una etapa de madurez marcada por la pérdida y el anonimato. Los fans aguardan con expectativa el regreso del superhéroe, mientras el equipo detrás del proyecto trabaja para garantizar una producción segura y exitosa.

