Tom Holland hospitalizado en Spider-Man 4: todo sobre su accidente y recuperación

Tom Holland sufrió un accidente en el rodaje de Spider-Man 4 y fue hospitalizado en Inglaterra

El regreso de Tom Holland al traje del arácnido ha traído sus bemoles. Aunque se espera que pronto todo regrese a su cauce.

El mundo del espectáculo y los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel se vieron sacudidos por la noticia de la hospitalización de Tom Holland, el actor británico que desde 2016 encarna a Spider-Man. La estrella fue ingresada de emergencia tras sufrir una caída durante la filmación de Spider-Man 4: Brand New Day, la esperada nueva entrega del superhéroe arácnido.

Aunque ya se confirmó que el actor se encuentra estable, el incidente ha despertado preocupación en la industria y generado especulaciones sobre posibles retrasos en la producción.

Accidente en el set de Spider-Man 4

El percance ocurrió el viernes 19 de septiembre de 2025 en el set principal ubicado en Watford, Inglaterra. De acuerdo con reportes de The Sun y Deadline, Holland sufrió un golpe en la cabeza mientras grababa una exigente escena de acción.

El impacto no pasó desapercibido, pues le provocó una conmoción cerebral que requirió hospitalización inmediata.

El servicio de emergencias del Este de Inglaterra recibió la llamada alrededor de las 10:30, ante lo cual desplegó una unidad especializada que trasladó tanto a Holland como a una doble femenina, quien también resultó herida en el mismo incidente.

Ambos recibieron atención médica en un hospital cercano, donde se activaron todos los protocolos de seguridad.

La producción y los protocolos de seguridad

El rodaje de Spider-Man 4: Brand New Day había comenzado apenas en agosto, con locaciones en Londres y Glasgow, donde se recrearon escenarios urbanos a gran escala.

Luego de varias semanas de grabación intensa, el equipo se encontraba en plena jornada cuando ocurrió el accidente.

Fuentes cercanas aseguran que la producción detuvo inmediatamente las filmaciones y que Marvel Studios y Sony Pictures priorizaron la salud de los afectados.

Hasta ese momento, se contempla una pausa de varias semanas, aunque no se espera que el accidente altere significativamente el calendario general del proyecto.

Las decisiones finales todavía deberán esperar un poco, ante la expectativa de los fans y seguidores tanto del actor como de la saga.

El futuro de Spider-Man 4: Brand New Day

El título oficial de esta cuarta entrega, Brand New Day, fue revelado en CinemaCon 2025 y está inspirado en la famosa saga de cómics que marcó un giro en la historia de Peter Parker.

En esta ocasión, veremos a un héroe más solitario tras los eventos de No Way Home (2021), decidido a enfocarse exclusivamente en su vida como Spider-Man.

El estreno está programado para el 31 de julio de 2026. Si bien este accidente podría ocasionar retrasos menores, la producción mantiene su meta de llegar a esa fecha, con Tom Holland y Zendaya confirmados en los roles principales.

Tom Holland: entrega total al personaje

El británico ha demostrado a lo largo de su carrera una dedicación absoluta a su papel como Spider-Man. Desde Captain America: Civil War (2016), Holland se ha consolidado como uno de los actores más queridos del MCU gracias a su energía juvenil, humor natural y autenticidad en pantalla.

En entrevistas recientes, el actor adelantó que esta nueva película tendrá un enfoque más clásico, similar al estilo fresco y cercano de Homecoming. “Será como volver a hacer Homecoming. Un soplo de aire fresco”, comentó en The Tonight Show.

Sin embargo, Holland nunca ha ocultado que las escenas de acción son físicamente exigentes, incluso para un atleta disciplinado como él. Aunque hasta ahora no había sufrido accidentes graves en rodajes anteriores, este incidente evidencia los riesgos que implica filmar coreografías tan intensas.

Aparición pública tras el accidente

A pesar de la conmoción cerebral, Tom Holland reapareció en público el sábado 20 de septiembre durante un evento benéfico en Mayfair, Londres. Testigos lo describieron como “sereno y sonriente”, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores.

Los médicos recomendaron reposo absoluto, por lo que se espera que el actor tome un receso antes de reincorporarse al rodaje. La producción, según fuentes internas, podría reorganizar el cronograma para no forzar su recuperación.

Zendaya y el regreso de MJ

Entre las confirmaciones más esperadas, Zendaya retomará el papel de MJ, la eterna compañera de Peter Parker.

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo estricta reserva, la dupla promete seguir siendo uno de los ejes emocionales de la saga.

