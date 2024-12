¿Cuáles son los momentos más recordados de 'Spider-Man: No Way Home'?

Spider-Man: no way home se estrenó el pasado 17 de diciembre de 2021.

El estreno de Spider-Man: no way home en 2021 fue uno de los eventos más esperados de la historia reciente del cine, principalmente debido a las especulaciones que rodeaban la trama y la participación de personajes de películas pasadas del Hombre Araña.

La película no solo marcó el regreso de Tom Holland como Spider-Man, sino que reunió a tres generaciones de fanáticos al incorporar a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles de Peter Parker. Esto no solo unió los universos cinematográficos del superhéroe de las últimas dos décadas, sino que creó una conexión emocional con los seguidores de largo tiempo de la franquicia, que esperaban un crossover épico con viejos conocidos, como los villanos más emblemáticos de cada versión del personaje que aparecieron en el filme.

Lo que hizo tan especial a No way home fue su mezcla de nostalgia, acción y un toque de drama emocional que llevó la historia del superhéroe a nuevos límites. No solo fue una película de superhéroes, sino un evento cinematográfico que celebró la evolución del personaje en la pantalla grande.

La película también fue una exploración del sacrificio personal, con un Peter Parker dispuesto a perder todo por proteger a sus seres queridos.

Estos momentos, sumados a las apariciones sorpresas y a la inclusión del multiverso, crearon una experiencia inolvidable para los fanáticos que vale la pena recordar.

Mejores momentos del filme

Aparición de los spiderman

Uno de los momentos más esperados del filme fue la aparición de Andrew Garfield como Spiderman. Aunque en varias entrevistas el actor había negado su participación, y dijera que no formaría parte de la película, su regreso al multiverso fue un hecho. La escena ocurre cuando Ned (Jacob Batalon) y MJ (Zendaya) sin querer abren un portal mágico que trae a Garfield desde su universo, momento que hizo estallar de emoción a las salas de cine. La reacción del público fue una explosión de gritos y aplausos, con los espectadores celebrando la aparición del Peter Parker de Garfield.

#SpiderManNoWayHome



Al final del callejón se ve una silueta alta. No es Tom. Se gira y se ven sus grandes ojos. El cine suspira.

Se acerca. El cine se emociona. Se quita la máscara,es Andrew. El cine se funde en un fuerte aplauso.



Volvió Andrew Garfield pic.twitter.com/B6ESTdMWfS — Previously Films (@PreviouslyFilmx) March 12, 2022

Continuando con la escena, los jóvenes siguen buscando al spiderman de su universo a través del portal. Sin embargo, aparece Tobey Maguire como Peter. El personaje se muestra tranquilo, sin música que lo acompañe y sin saber qué hace en el lugar.

El spiderman de Andrew salva a MJ

Una de las escenas más conmovedoras de No way home es cuando el Peter Parker de Andrew salva a MJ (Zendaya) de caer al vacío, una acción que resuena profundamente con su personaje. Este momento no solo muestra el heroísmo de Garfield, sino que tiene un peso emocional significativo para él, ya que revive la tragedia de la muerte de Gwen Stacy, su interés romántico en El sorprendente hombre araña 2.

En esa película, su incapacidad para salvar a Gwen lo marcó profundamente, y al rescatar a MJ, finalmente tiene la oportunidad de redimir ese doloroso error del pasado. La emoción en su rostro, al ver que pudo salvarla, refleja el alivio de un Peter Parker que, a pesar de las pérdidas, sigue luchando por la esperanza y la justicia.

Aparición de villanos

Ver a los villanos de la película es uno de los momentos más emocionantes de la película porque trae de regreso a algunos de los antagonistas más memorables de las películas anteriores. Al inicio del filme, el hechizo de Doctor Strange que sale mal abre un portal entre dimensiones, lo que provoca la llegada de villanos de otras realidades. Entre ellos están el Duende Verde (Willem Dafoe) y Doctor Octopus (Alfred Molina), quienes son los más relevantes de Spider-Man y Spider-Man 2, respectivamente.

Además, también aparecen el Electro (Jamie Foxx) de El sorprendente hombre araña 2, Sandman (Thomas Haden Church) y Lizard (Rhys Ifans) de Spider-Man 3. La forma en que estos villanos entran en la película es siendo transportados de sus respectivos universos, lo que genera una mezcla de caos y tensión mientras se prepara la trama para un enfrentamiento épico.

Estos villanos no solo representan grandes amenazas, sino que también aportan una fuerte carga emocional al desarrollo de la historia, pues muchos de ellos enfrentan sus propias luchas internas y conexiones con los Spiderman que deben enfrentar.

Siempre le voy a agradecer a ‘Spiderman: No Way Home’ por haber traído una última vez a los héroes y villanos de mi infancia. ❤️ pic.twitter.com/tQ7z2AAv9M — Tour Cinéfilo (@TourCinefilo) May 28, 2023

Recreación del meme

Aunque no es parte de la película en sí, uno de los mejores momentos que dejó la producción fue la recreación de una famosa imagen de los tres Spiderman, que originalmente se había viralizado como un meme en internet. En esta escena, Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire están cara a cara, apuntándose mutuamente con sus dedos, pose que rápidamente se convirtió en un fenómeno de redes sociales.

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire recreando el meme de spiderman. @JumpTrailers vía x

Para los fanáticos, ver a los tres Spider-Men juntos, recreando el meme, fue un momento de celebración, lleno de nostalgia y complicidad entre las distintas generaciones de seguidores del superhéroe.

