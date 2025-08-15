Expreso
  Guayaquil

Málaga 2
Zona de ingreso a la urbanización Málaga 2, en La Aurora (Daule).Expreso

Málaga 2, bajo fuerte control policial tras asesinatos

Un fuerte operativo policial se registra en esa urbanización de La Aurora desde la madrugada de este viernes 15 de agosto

Un fuerte operativo de la Policía Nacional se registra en la urbanización Málaga 2, ubicada en la parroquia La Aurora (Daule), desde la madrugada de este viernes 15 de agosto. Esta acción de los uniformados se realiza luego de los hechos de violencia ocurridos en el sitio.

Residentes de urbanizaciones de Daule comentaron a EXPRESO que pasadas las 05:00 comenzaron a escuchar helicópteros sobrevolar por el sector. En videos compartidos a través de redes sociales se evidencia la presencia de las naves en esta zona.

A las 06:00, la Policía Nacional informó que en esa zona ejecutaba el operativo Apolo 3, con "intervenciones de alto impacto" para contrarrestar varios delitos. En forma simultánea, también se desarrollaban acciones similares en otras urbanizaciones de Daule y en ciudadelas del cantón General Villamil Playas.

Según la entidad policial, el objetivo de esta operación es contrarrestar el accionar de grupos armados organizados y "neutralizar delitos como la extorsión, el porte y tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos, el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de hidrocarburos y el robo de vehículos".

Málaga 2

Capturan a presunto asesino del doble crimen en Málaga 2, Daule

Operativos en Málaga 2: Varias personas detenidas por la Policía

En varios videos compartidos en redes sociales se observa al menos a cinco personas detenidas junto a la garita de ingreso de Málaga 2. Varias viviendas fueron allanadas.

Hasta las 08:00, el operativo se mantenía en esa urbanización. La Policía no confirmaba el número de detenidos y las evidencias halladas en sus allanamientos.

¿Qué ocurrió en Málaga 2?

La madrugada del sábado 9 de agosto, dos personas fueron asesinadas a tiros en el interior de una vivienda ubicada en Málaga 2. Aquello generó conmoción entre los habitantes de ese sector de Daule y de otras urbanizaciones cercanas.

Jairo Oswaldo Beltrán Betancourt, de 27 años, y Enrique Arturo Postes Romero, de 36, fueron asesinados por cinco sujetos que ingresaron en una camioneta negra. Uno de los crímenes quedó registrado en un video.

