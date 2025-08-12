Capturan a presunto asesino del doble crimen en Málaga 2, Daule

Policía detuvo en Esmeraldas a sospechoso vinculado al asesinato. El detenido pertenecería a una red criminal transnacional

El día del crimen, la ausencia de guardias al ingreso de la urbanización Málaga 2 desconcertó a los residentes, quienes desconocían el motivo.

La madrugada del sábado 9 de agosto quedó marcada por un violento doble asesinato en la urbanización Málaga 2, ubicada en el kilómetro 15 de la vía a Salitre, cantón Daule, Guayas. Dos hombres, identificados como Jairo Oswaldo Beltrán Betancourt (27 años) y Enrique Arturo Postes Romero (36), fueron ultimados a balazos en una vivienda de dos pisos.

El ataque quedó grabado en cámaras

El caso conmocionó a la comunidad por la brutalidad del ataque, grabado en cámaras de seguridad. Cinco sujetos armados ingresaron al inmueble, sometieron a las víctimas y a sus familiares, y dispararon en varias ocasiones. La conviviente de Postes relató cómo los agresores irrumpieron, exigieron dinero y objetos de valor, y dispararon tras un forcejeo. En la planta baja, fue hallado sin vida Beltrán, mientras que Postes murió en el segundo piso.

Capturan a presunto responsable con vínculos a red criminal



Tras el crimen, la Policía Nacional inició una investigación que permitió identificar a uno de los presuntos responsables, quien se movilizaba en un bus de transporte hacia Esmeraldas. Este hombre fue detenido durante una intervención policial en esa ciudad.

La detención fue anunciada a través de las cuentas oficiales de la Policía, que informó además que el capturado tenía una orden de detención vigente por robo con resultado de muerte y pertenecería al grupo de delincuencia organizada transnacional conocido como “Los Tiguerones”.

Tras el asesinato de dos personas en #Guayas, acciones investigativas permitieron identificar que uno de los presuntos responsables se movilizaba en un bus de transporte hacia #Esmeraldas, donde… pic.twitter.com/8nHMzNJ5uz — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 12, 2025

La investigación del crimen en Málaga 2 también reveló que uno de los fallecidos, Beltrán Betancourt, tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Por otro lado, Postes Romero había denunciado robos en el pasado, aunque aún no se define si el móvil del asesinato fue un ajuste de cuentas.

Vacía estaba este 9 de agosto la garita de seguridad de Málaga 2, doce horas después del asesinato de dos hombres. EXPRESO

En el lugar, como ha venido publicando EXPRESO, se recolectaron evidencias como vainas de diferentes calibres y una grabadora digital, además de testimonios de guardias de seguridad que fueron amenazados y despojados de sus armas por los atacantes.

La asociación de residentes de Málaga 2 emitió días atrás un comunicado denunciando la falta de seguridad en la zona, la tardía llegada policial y la imposibilidad de contar con un patrullero fijo debido a la escasez de recursos policiales.

