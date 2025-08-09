Dos muertos tras ataque armado en Málaga 2: esto se conoce de los fallecidos

En Daule, delincuentes sometieron a los guardias durante un violento ataque que dejó varios fallecidos con antecedentes

Los dos hombres fueron asesinados dentro de una vivienda de la ciudadela Málaga 2, en Daule.

La madrugada de este sábado 9 de agosto, un hecho violento se registró en el interior de una vivienda de la urbanización Málaga 2, ubicada en el kilómetro 15 de la vía a Salitre, en el cantón Daule.

En la primera planta del inmueble, en un área destinada como zona de recreación junto a una mesa de billar, fue encontrado el cuerpo sin vida de Jairo Oswaldo Beltrán Betancourt, de 27 años, cubierto con una sábana. En la segunda planta, en un dormitorio, yacía sobre el piso el cadáver de Enrique Arturo Postes Romero, de 36 años, cubierto con una cobija. Ambos presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Criminales llegaron en una camioneta



Según información policial, el hecho fue reportado al ECU-911 por guardias de seguridad de la urbanización, quienes denunciaron que alrededor de las 02:30 una camioneta negra ingresó al conjunto y, tras unos 10 minutos, salió del lugar. Antes de retirarse, cinco sujetos encapuchados descendieron del vehículo, amenazaron a los guardias con armas de fuego y les sustrajeron dos pistolas marca Pietro Beretta, para luego huir.

Con los datos proporcionados por los guardias, agentes policiales ingresaron al conjunto residencial y, frente a una casa de dos pisos, observaron a varias personas aglomeradas. Al ingresar al inmueble encontraron a las dos víctimas tendidas en el piso, ambas con múltiples heridas de bala.

La conviviente de Postes Romero relató que se encontraban descansando en el dormitorio cuando escucharon un golpe en la puerta. Minutos después, sujetos armados ingresaron, exigiendo dinero, joyas y el teléfono celular de su pareja. También intentaron llevárselo por la fuerza, pero durante el forcejeo, uno de los atacantes, descrito como un hombre trigueño, de cabello teñido de rojo, le disparó. La mujer indicó que, al bajar a la primera planta tras la huida de los agresores, encontró también sin vida a su compadre, Jairo Beltrán, quien estaba de visita en la casa.

Personal de Criminalística recogió los siguientes indicios balísticos:



25 vainas calibre 5.56 milímetros

2 vainas calibre 9 milímetros

1 cartucho

2 balas deformadas

1 DVR

De acuerdo con la Policía, Beltrán Betancourt registraba antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (detenido en 2021), mientras que Postes Romero constaba como denunciante en dos casos de robo (2011 y 2020). Un oficial indicó que, si bien no existen aún elementos suficientes para establecer la motivación del ataque, por los antecedentes de uno de los fallecidos podría tratarse de un ajuste de cuentas.

La asociación de residentes de Málaga 2 emitió un comunicado señalando que sujetos armados ingresaron al conjunto, amedrentaron a los guardias y les quitaron sus armas y celulares, además de desconectar todos los medios de comunicación. Según el documento, el guardia logró llamar al ECU-911, pero la asistencia policial habría llegado aproximadamente una hora después de lo ocurrido.

La directiva vecinal también informó que han solicitado resguardo permanente en la garita, pero la respuesta oficial ha sido que, por la limitada disponibilidad de vehículos policiales en la jurisdicción, no es posible asignar un patrullero fijo para el sector.

