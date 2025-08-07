Expreso
Accidente tráiler vía a Daule
Un accidente de tránsito, registrado en el ingreso a Ciudad Santiago, involucró a un tráiler la mañana de este jueves 7 de agosto.FRANCISCO FLORES

Un nuevo accidente involucra a un tráiler en Guayaquil: ¿qué ocurrió?

Un vehículo pesado colisionó en un tramo de la vía a Daule, la madrugada de este jueves 7 de agosto

Un nuevo accidente de tránsito que involucra a un tráiler se registró en Guayaquil la madrugada de este jueves 7 de agosto. El hecho ocurrió en el kilómetro 19,5 de la vía a Daule, en el norte del Puerto Principal.

Los primeros reportes del siniestro comenzaron a llegar pasadas las 05:30 de este jueves. Enseguida, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegó al sitio para constatar la novedad con el vehículo pesado.

Según información preliminar, el tráiler circulaba en sentido hacia Guayaquil cuando perdió pista e invadió el carril contrario, impactándose contra un muro ubicado en el ingreso a la urbanización Ciudad Santiago.

Algunos postes quedaron afectados tras la colisión del pesado automotor. Su conductor no fue hallado en la escena del accidente, informaron los agentes de tránsito que acudieron a la zona para constatar la novedad.

¿Hubo heridos en el accidente en la vía a Daule?

Pasadas las 10:00, con grúas se realizaban tareas de remoción del vehículo accidentado, así como de los escombros que quedaron en la zona por el fuerte impacto. En el siniestro no se registraron personas fallecidas ni heridas.

Producto de este accidente y las posteriores labores de remoción del automotor, se registraron atolladeros en el sentido hacia Daule. La larga fila de vehículos se extendía por varios metros, generando incomodidad entre conductores.

