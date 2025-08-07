Nuevo atentado en La Bahía de Guayaquil: se reaviva el temor en los comerciantes

El ataque ocurrió la madrugada de este 7 de agosto. Algunos descartan que sea un ataque extorsivo, pero piden más seguridad

No es primera vez que un atentado ocurre en La Bahía. Anteriormente, la policía ya ha realizado operativos.

Guayaquil vuelve a ser sacudida por la violencia. La madrugada de este jueves 7 de agosto, un nuevo atentado se registró en el sector comercial de La Bahía, generando preocupación entre los comerciantes.

De acuerdo con información recabada por EXPRESO, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Manabí, entre Chile y Chimborazo, donde dos sujetos desconocidos, tras verificar la ausencia policial, rociaron gasolina sobre un kiosco y le prendieron fuego.

El ataque ocurrió en una zona ampliamente transitada durante el día, pero vulnerable durante la madrugada.

Vuelve el miedo a los comerciantes, pero descartan extorsiones

Franklin Coloma, abogado y representante de los comerciantes de La Bahía, confirmó lo sucedido y aseguró que las cámaras de seguridad captaron el momento del ataque. "Estas dos personas actuaron de forma sospechosa durante varios minutos y luego incendiaron un local ubicado en Manabí, entre Chile y Chimborazo. Las imágenes están siendo analizadas para identificar a los responsables y conocer los motivos del atentado", explicó.

Según Coloma, no se trataría de un ataque extorsivo, ya que no hubo amenazas previas ni panfletos, y el sector no ha recibido este tipo de intimidaciones desde hace más de dos meses. Afortunadamente, el incidente no dejó mayores pérdidas materiales ni personas heridas.

Pese a ello, los comerciantes demandan una mayor intervención estatal. "Solicitamos la creación de un circuito policial exclusivo para La Bahía que permita reforzar el control. Además, pedimos al Municipio la instalación de una Estación de Acción Segura (EAS) que garantice vigilancia permanente", añadió el representante gremial.

Mientras tanto, algunos comerciantes temen que esta situación se vuelva repetitiva. "Otra vez nos vuelve a pasar. Nos da mucho miedo. Ya estaba pasando todo y se reaviva el miedo", dijo lleno de temor un comerciante del sector que pidió su identidad no sea revelada por miedo a las represalias.

Mientras tanto, los comerciantes continúan trabajando bajo un clima de incertidumbre, en espera de respuestas y acciones concretas de las autoridades que permitan garantizar su seguridad y la de los ciudadanos que diariamente visitan esta emblemática zona del centro porteño.

En el último atentado en las calles Chile y Ayacucho fueron afectados alrededor de seis módulos de comerciantes. Archivo Expreso

