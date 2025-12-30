Cepeda renueva energías en Ecuador y aguarda por más en la temporada 2026

El ecuatoriano cierra su primer año como ciclista World Tour y va tras su debut en el Tour de Francia

El ciclista de 29 años, nacido en Sucumbíos, termina su primera temporada en el World Tour con el Movistar Team.

Tras su primer año como ciclista World Tour, el ecuatoriano Jefferson Albeiro Cepeda aprovecha el tiempo en Ecuador para renovar energías y planear el calendario 2026 junto al elenco español Movistar Team.

Lea también: Paris Saint-Germain de Willian Pacho es el mejor equipo del 2025

Como “positivo”, califica el balance de un año en que el pedalista oriundo del Playón de San Francisco, en la provincia de Sucumbíos, dio el salto a la máxima categoría del ciclismo mundial, de ahí que revela detalles de lo que será la siguiente temporada, y lo que hace fuera de las rutas cuando no está en competencia.

“Cuando regreso al país, es prácticamente un mes que dejo las redes, todo; trato de desconectarme totalmente para volver con energía renovada, porque cómo va el calendario en estos últimos años, siempre deja agotamiento no solo físico, sino también mental”, comentó.

RELACIONADAS Magnus Carlsen reina en Catar y consigue también el mundial de ajedrez relámpago

Por lo general, durante la temporada, los ciclistas ecuatorianos World Tour regresan al país en dos ocasiones, por cerca de un mes, para pasar tiempo con sus familias y desconectarse. La primera vez es casi siempre a mediados de año, y la segunda a fines de temporada como ahora. Sin embargo, no pueden dejar de entrenar del todo.

Octavio Rivero sigue o no en Barcelona SC, toda la verdad la dice el jugador Leer más

Específicamente, a Cepeda se lo vio rodar hace pocos días con otros ciclistas tricolores como los integrantes del UAE Emirates Jhonatan Narváez y Mateo Ramírez, su primo Alexander Cepeda (EF Education EasyPost), entre otros.

Calendario de temporada

Pese a que 2025 fue su estreno como corredor en la máxima categoría, Jefferson manifiesta haberse adaptado rápido a las exigencias, por lo que detalló a este diario los objetivos para el 2026 que, en su caso, empezará en Australia, entre el 20 y 25 de enero.

Debido a los siete años seguidos que lleva recorriendo Europa, el tricolor siente que aún tiene mucho camino por desarrollar. “Estuve seis temporadas en el Caja Rural de España, así que no me ha costado adaptarme y todos han tratado de hacerme las cosas muy fáciles; estoy muy contento por eso”, enfatizó.

Dentro de ese proceso, Kaviedes, como también lo conocen sus más allegados por su pasado en el fútbol como delantero, debutó este año en el Giro de Italia, donde finalizó en el puesto 34 de la clasificación general.

Sobre la segunda gran vuelta en la que participa -suma cuatro presentaciones en la Vuelta a España (2020, 2021, 2023 y 2025)-, el sucumbiense reconoció que le hubiese gustado haber estado un poco mejor de forma; sin embargo, un problema de salud mermó su rendimiento. “Dentro de todo creo que lo hice bien y estoy contento, me dejó mucho aprendizaje”, sostuvo.

Para que esa adaptación sea manejable, Jefferson se apoyó también en la relación con sus compañeros de equipo. “Me llevo bien con todos, pero un poco más con Orluis Aular, quien fue mi compañero en el Caja Rural y como es latinoamericano (venezolano) tenemos cosas en común”, reseñó.

Cepeda junto dos de los compañeros europeos con los que ha conseguido una buena relación. Cortesía

Análisis del ciclismo local

El estar de vuelta en Ecuador, tras el último concentrado con el Movistar Team, que se cumplió del 11 al 24 de diciembre en España, Cepeda se animó a analizar el momento que vive el ciclismo ecuatoriano, así como las afectaciones de la cancelación de la principal carrera: la Vuelta al Ecuador.

“Para el ciclismo nacional (La Vuelta al Ecuador) fue un golpe muy duro, porque quieran o no, esa va a ser siempre la carrera que más se mira. Dicho esto, es donde los equipos de marca se quieren mostrar, así como los corredores jóvenes que se quieren dar a conocer. Pero si no hay un evento como este, pues yo creo que es muy malo para todos”, apuntó Cepeda.

Futuro como entrenador

Con 29 años, a Cepeda le quedan aún muchas temporadas sobre la bicicleta, de ahí que tiene aún varios objetivos, como participar en el Tour de Francia o en unos Juegos Olímpicos; sin embargo, cuando el retiro llegue, planea seguir ligado al ciclismo, pero desde el cargo de entrenador.

“No me veo como director deportivo; más me llama la atención formar y dirigir a los chicos. Sí, por ahora estoy de ciclista y me toca enfocarme en esto, pero luego iré pensando cuando se vaya acercando el momento, a qué me voy a dedicar a hacer”, apuntó.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!