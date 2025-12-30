Octavio Rivero sigue o no en Barcelona SC, toda la verdad la dice el jugador

Barcelona SC abre el 2026 con drama asegurado: el goleador habló, aclaró su postura y confirmó que la telenovela amarilla

Barcelona SC inicia el 2026 envuelto nuevamente en rumores y versiones cruzadas. Esta vez, el foco estuvo en Octavio Rivero. El delantero uruguayo fue señalado en distintos espacios como una de las posibles salidas del plantel, alimentando especulaciones sobre su continuidad en el club.

Ante este escenario, el propio jugador decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para aclarar su postura. Rivero desmintió que su permanencia estuviera condicionada a la continuidad del actual presidente y fue enfático en señalar que nunca se consideró una figura determinante dentro de la historia del club.

Lo que dijo Rivero

“No dije que no continuaría en el club si el presidente seguía en su cargo”, explicó el atacante, recordando además que Barcelona ha tenido grandes jugadores a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, también reconoció que existen problemas internos que han deteriorado la relación entre la directiva y parte del plantel.

Rivero admitió que la situación se volvió insostenible, tanto para jugadores como para dirigentes, y que hay vínculos que actualmente están rotos. Pese a ello, reafirmó su compromiso con la institución, destacando que Barcelona está por encima de cualquier interés personal.

De esta manera, el goleador aclaró los rumores sobre una posible salida y confirmó que, por ahora, seguirá defendiendo la camiseta amarilla. Barcelona, mientras tanto, comienza el nuevo año con interrogantes abiertas y un entorno marcado por tensiones internas que deberán resolverse de cara a la temporada 2026.

