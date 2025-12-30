JEP absorbe a la cooperativa Unión Ferroviaria: ¿Qué significa para sus socios?

Para conocer más detalles, los clientes de la cooperativa Unión Ferroviaria Ecuatoriana pueden consultar los canales oficiales de JEP (foto referencial).

Las personas que tenían su dinero ahorrado o un préstamo en la cooperativa de ahorro y crédito Unión Ferroviaria Ecuatoriana, ubicada en Riobamba, son atendidas ahora por la cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP), luego de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) dispuso una fusión extraordinaria por absorción.

La medida tomada por la entidad significa que JEP se hace cargo de todo lo que tenía Unión Ferroviaria Ecuatoriana: ahorros, depósitos a plazo, préstamos, garantías y, en general, sus derechos y obligaciones. Unión Ferroviaria Ecuatoriana deja de existir como entidad, según la resolución.

La SEPS también ordenó que los administradores y el representante legal de Unión Ferroviaria Ecuatoriana dejen sus funciones y no puedan hacer nuevas operaciones desde que se les notifica la resolución SEPS-IGT-IGJ-INR-INFMR-2025-0200.

Este insumo fue emitido por la SEPS el 19 de noviembre de 2025 y se publicó en el Registro Oficial el viernes 26 de diciembre de 2025. Sin embargo, el documento detalla que la fusión extraordinaria por absorción de la cooperativa Unión Ferroviaria Ecuatoriana por parte de la JEP entra en vigencia desde su suscripción.

¿Qué cambia para los socios?

Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026 Leer más

Para el socio, el cambio principal es que su relación financiera pasa a JEP. Así, si tenía una cuenta, un depósito a plazo o un crédito en Unión Ferroviaria Ecuatoriana, esa operación se traslada a la cooperativa absorbente. En otras palabras, sus pagos, consultas y trámites se canalizarán con JEP, porque asume el “paquete completo” de activos y obligaciones.

En Riobamba, la disposición permite que el punto de atención (matriz) de Unión Ferroviaria Ecuatoriana pase a formar parte de JEP, para mantener la atención en esa ciudad, pero ya bajo la nueva entidad.

Para conocer más detalles, los clientes de la cooperativa Unión Ferroviaria Ecuatoriana pueden consultar los canales oficiales de JEP o acudir al punto de atención para que puedan despejar sus dudas sobre dónde consultar los saldos, cómo pagar las cuotas si tiene un crédito y si habrá cambios en las claves, tarjetas, números de contacto y otros.

La reserva de agua del embalse Mazar sigue en descenso por la falta de lluvias. El 26 de diciembre, la cota estaba a 2.143,08 msnm, 10,2 metros menos en menos de un mes, según Celec Sur.



Lee más 👉 https://t.co/sNiIzSjiNC pic.twitter.com/SrK9MEl1kO — Diario Expreso (@Expresoec) December 26, 2025

¿Por qué se aplica una fusión extraordinaria?

Este tipo de fusión se usa cuando una entidad presenta dificultades financieras o de cumplimiento y se la integra a otra cooperativa más sólida, para evitar escenarios más graves y proteger la continuidad del servicio para los socios.

En el expediente, se menciona que Unión Ferroviaria Ecuatoriana registró un bajo nivel de cumplimiento de su programa de supervisión intensiva.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ