Santiago Pérez: "Cuando las élites cooperan, la confianza ciudadana se recupera"

Entrevista | El docente de la UTPL da claves para que los ecuatorianos recuperen la capacidad de diálogo en 2026

Santiago Pérez Samaniego es director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTPL y coordinador de Gestión Cátedras UNESCO

El director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y coordinador de Gestión de Cátedras UNESCO, Santiago Pérez Samaniego, sostiene que la política existe para resolver el conflicto social mediante el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos. En entrevista con EXPRESO, el académico analiza la importancia de reconstruir el diálogo y el tejido social en Ecuador.

La falta de diálogo responde a una crisis de confianza y democracia

- ¿Ecuador ha perdido la capacidad de conversar entre conciudadanos?

Ecuador enfrenta una crisis que va mucho más allá de un gobierno o de un resultado electoral. Lo que vivimos hoy es una crisis estructural de confianza en los actores políticos y en la democracia, porque las personas no perciben que esta esté resolviendo sus problemas.

Ya en 2024, el Latinobarómetro y el Democracy Index de The Economist advertían que Ecuador es un régimen híbrido: tiene instituciones formales, pero no la cultura política democrática necesaria para sostener la democracia en el país.

- ¿Por qué, pese a que los políticos hablan de diálogo, este no termina concretándose? ¿Qué factores influyen en este fenómeno?

Un obstáculo central es la polarización extrema, que anula el pensamiento crítico. Cuando caemos en esa lógica, dejamos de evaluar ideas y empezamos a clasificar personas.

El adversario deja de ser alguien con quien se pueden construir acuerdos parciales y pasa a convertirse en un enemigo acérrimo e irreconciliable.

Fenómenos como la identidad fusionada con la ideología, la obediencia a líderes personalistas o caudillistas, el desprecio por el contrario y el rechazo visceral a lo diferente alimentan la desconfianza. Y esa desconfianza, a su vez, profundiza la polarización.

Las claves para retomar el diálogo entre ecuatorianos

- ¿Cómo se establece un verdadero diálogo político y técnico?

Un diálogo serio, profesionalizado y amplio desactiva ese círculo vicioso, porque obliga a reconocer al otro como un interlocutor legítimo y no como un enemigo existencial. Ese reconocimiento es el primer paso para reconstruir la confianza.

Este proceso requiere métodos, reglas y liderazgos que conduzcan el diálogo nacional: desde la Presidencia hasta el Parlamento y todos los actores políticos.

Y debe quedar claro que dialogar no significa pactar impunidad ni habilitar rehabilitaciones políticas encubiertas.

- Se critica la existencia de condicionamientos. ¿Es posible dialogar sin condiciones?

La historia demuestra que actores que se consideraban antagónicos solo lograron superar graves crisis cuando las élites aceptaron costos compartidos y colocaron los intereses nacionales por encima de los personales.

Los Pactos de la Moncloa (1977) estabilizaron la economía española, ordenaron la transición desde la dictadura y fijaron un compromiso democrático común.

La Concertación chilena, durante la transición, permitió consolidar el sistema democrático y sostener políticas públicas de largo plazo.

Ambos casos muestran que, cuando las élites deciden cooperar con método, transparencia, límites claros y sentido de país, la confianza ciudadana puede recuperarse, incluso en los niveles bajísimos que hoy observamos en Ecuador.

Mira la entrevista completa con Santiago Pérez, decano de la UTPL

