Trump advierte a Irán: "La gran oleada de ataques llegará muy pronto"

El mandatario afirma que el régimen iraní ha cambiado y que la operación militar supera el cronograma previsto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes 02 de marzo, sobre los resultados preliminares de la operación militar contra Irán. En una entrevista concedida a la cadena CNN, el mandatario señaló que las acciones actuales representan una fase inicial y advirtió que una “gran oleada” de ataques adicionales podría ejecutarse “muy pronto”. Trump afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen la ofensiva sobre posiciones estratégicas y sostuvo que el desarrollo de la operación se ajusta a los objetivos previstos por su administración.

Un tablero regional en llamas

La ofensiva, bautizada como ‘Furia Épica’ y ejecutada en coordinación con Israel, ya logró descabezar al régimen teocrático con la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, y de la cúpula militar. No obstante, la respuesta de Teherán no se hizo esperar, lanzando bombardeos contra Israel y bases estadounidenses en Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Este contraataque ha provocado un giro inesperado: las naciones del Golfo, inicialmente cautas, ahora exigen una participación activa en el conflicto.

Bajas y promesas electorales

Pese a que Trump cimentó su campaña de 2024 bajo la promesa de evitar guerras prolongadas, el actual escenario ya deja un saldo de al menos cuatro militares estadounidenses fallecidos. El presidente reconoció que la cifra de bajas podría aumentar, pero se mostró optimista sobre la duración de la crisis. Según sus cálculos, el conflicto no debería extenderse más de un mes; de hecho, afirmó que la hoja de ruta avanza incluso más rápido de lo planificado.

¿Cambio de régimen en marcha?

El punto de fricción dialéctica surgió al abordar el objetivo final de la invasión. Mientras Trump admitió abiertamente que Washington está impulsando un cambio de régimen para que el pueblo iraní retome el control, su secretario de guerra, Pete Hegseth, intentó matizar el mensaje. Hegseth sostuvo que, aunque el régimen ha mutado producto de la fuerza de los hechos, la intención no es una ocupación interminable al estilo de la invasión de Irak en 2003.

Hutíes salieron a protestar por el asesinato del ayatolá EFE

