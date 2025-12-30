2025: un año de huellas dolorosas, cambios y reveses para Ecuador y el mundo

El año que termina dejó momentos que hay que recordar y de los cuales aprender para replicar o no repetir en el nuevo año

Este es una agrupación de imágenes de algunos de los hechos del 2025.

El 2025 fue un año intenso y decisivo para Ecuador y el mundo. No todos los hechos caben en un solo recuento, pero sí aquellos que marcaron la agenda pública, estremecieron a la sociedad y dejaron lecciones difíciles. A lo largo de estos doce meses, el país atravesó tragedias humanas, desastres naturales, episodios de violencia, procesos electorales y acontecimientos internacionales que influyeron en el ánimo colectivo y en el rumbo político y social.

Enero

El año comenzó con luto. Los familiares de los cuatro niños de Las Malvinas los sepultaron en medio del dolor y la indignación, mientras el país exigía verdad y justicia por un caso que conmocionó a la opinión pública y abrió un profundo debate sobre la protección de la niñez y la responsabilidad del Estado. El caso por desaparición forzada terminó con la sentencia de 16 militares.

La investigación del caso Las Malvinas sigue su curso, mientras la sociedad ecuatoriana exige respuestas. ARCHIVO EXPRESO

Febrero

La naturaleza golpeó con fuerza a la Costa ecuatoriana. Intensas lluvias provocaron inundaciones que dejaron miles de damnificados, viviendas destruidas y pérdidas económicas, evidenciando la vulnerabilidad de amplias zonas del país frente a eventos climáticos extremos.

La costa ecuatoriano sintió la fuerza de la naturaleza en el mes de febrero con constantes inundaciones. archivo / expreso

Marzo

Un derrame de petróleo en Esmeraldas volvió a poner en primer plano la fragilidad ambiental. Ríos contaminados, comunidades afectadas y ecosistemas dañados reactivaron los cuestionamientos sobre los controles, la prevención y la respuesta ante este tipo de emergencias.

La rotura del SOTE provocó que el derrame de petróleo alcance los ríos de Esmeraldas y que llegue al mar. SOTE

Abril

El escenario político se definió en las urnas. Daniel Noboa ganó la segunda vuelta electoral, consolidando su mandato en un contexto de alta polarización y con grandes expectativas ciudadanas sobre seguridad, economía y gobernabilidad.

La noche del 13 de abril, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que la "autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a ADN, Daniel Noboa y María José Pinto. Gustavo Guamán

Mayo

Un hecho de alcance global marcó el mes. León XIV fue elegido como nuevo papa de la Iglesia Católica, iniciando una etapa que despertó atención mundial y expectativas entre millones de fieles. Es el primer sumo pontífice de origen estadounidense.

El papa León XIV durante la misa de este viernes en la Capilla Sixtina. EFE

Junio

La seguridad volvió a ocupar titulares. La detención de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue presentada como un golpe relevante contra el crimen organizado, en medio de una lucha sostenida del Estado frente a estructuras delictivas que han sembrado violencia en el país. Fue extraditado a Estados Unidos donde será juzgado por siete cargo, entre los que están conspiración y distrubución internacional de cocaína.

Alias Fito fue recapturado en Manabí en un bunker dentro de una vivienda. archivo / expreso

Julio

Marlon Vargas es elegido presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Reemplazó en el cargo a Leonidas Iza quien encabezó dos paros nacionales. Ambos eventos provocaron graves consecuencias en la economía nacional, el asalto a las instalaciones de la Contraloría en Quito y varios fallecidos.

El líder de la Conaie, Marlon Vargas, anunció el fin del paro nacional. archivo expreso

Agosto

La violencia política sacudió a la región. Miguel Uribe Turbay murió tras el atentado en su contra, generando conmoción en Colombia y reavivando las alertas sobre la seguridad de líderes políticos en América Latina.

Féretro del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a su llegada al Cementerio Central en Bogotá (Colombia). EFE

Septiembre

Ecuador se paralizó. Inició el paro nacional más largo de su historia reciente, una movilización que se extendió por 31 días y dejó profundas consecuencias sociales, económicas y políticas, además de un país visiblemente desgastado.

El paro nacional más extenso de la historia reciente. Tuvo su epicentro en la provincia de Imbabura. archivo / expreso

Octubre

El temor volvió a instalarse en la cotidianidad urbana. Un carro bomba explotó frente a un centro comercial en Guayaquil, un hecho que reforzó la percepción de inseguridad y la preocupación ciudadana por la violencia criminal. Una persona murió.

Un vehículo con explosivos estalló en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, la noche del martes 14 de octubre. Álex Lima

Noviembre

El Gobierno enfrentó un revés en las urnas. La consulta popular del 16 de noviembre terminó con una derrota electoral para el Ejecutivo, evidenciando el descontento de una parte de la ciudadanía y abriendo interrogantes sobre el rumbo político.

Los ecuatorianos se pronunciaron sobre cuatro preguntas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa el 16 de noviembre de 2025. Foto: Archivo.

Diciembre

El año cerró con un reconocimiento internacional. María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz, un hecho que trascendió fronteras y colocó nuevamente a América Latina en el escenario global.

María Corina Machado junto a Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel @mariacorinamachado

El 2025 se despide dejando heridas abiertas, decisiones pendientes y lecciones que no deberán ignorarse. Pero también deja la posibilidad de aprender, corregir y reconstruir. Que el nuevo año encuentre a Ecuador y al mundo con mayor compromiso, más diálogo y la voluntad de transformar el dolor en un punto de partida hacia un futuro más justo y humano.

