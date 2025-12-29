Los triunfos deportivos que marcaron el 2025 y emocionaron a todo Ecuador

El 2025 fue un año dorado para el deporte ecuatoriano, con triunfos que inspiraron al país

El 2025 se consolidó como el año de los deportistas ecuatorianos. Nombres emergentes y figuras ya consagradas brillaron en distintas disciplinas, sorprendiendo al mundo con su talento y determinación. Nuevas promesas dieron el salto a la élite, mientras otros, que crecieron paso a paso, demostraron finalmente de qué están hechos.

La lucha, el levantamiento de pesas, el atletismo, y el fútbol fueron los pilares de este éxito. En cada escenario, los atletas ecuatorianos dejaron huella y elevaron el nombre del país, convirtiendo a Ecuador en protagonista del panorama deportivo internacional.

Fotógrafo quiteño Lenin Iza entra al Top 10 del World Photographic Cup Leer más

La Tigra rugió en Ayacucho–Lima

Lucía Yépez, la 'Tigra', volvió a rugir en los Juegos Bolivarianos 2025. Con su estilo aguerrido y determinación, lideró la lucha femenina y conquistó la medalla de oro en la categoría de 53 kg, reafirmando su lugar como referente internacional.

La ecuatoriana, de apenas 24 años, se mantiene como número uno del ranking mundial en su división. En Ayacucho–Lima, derrotó con autoridad a la venezolana Alexa Álvarez por 10-0, resultado que la consagró campeona y la llenó de emoción al coronarse en la final.

Su triunfo se sumó al de sus compatriotas Génesis Reasco, Luisa Valverde y Jacqueline Mollocana, quienes también alcanzaron el oro en sus respectivas categorías. Con estos resultados, Ecuador acumuló seis preseas doradas y se acercó al podio general del medallero, consolidando a la lucha como una de las disciplinas más fuertes del país.

QUE GRAN EQUIPO 🏆🥇



El presidente del COE Jorge Delgado y el secretario general John Zambrano celebraron junto a las medallistas de esta éxitosa jornada de lucha libre femenina en Ayacucho Lima 2025: Lucía Yépez, Génesis Reasco, Jacqueline Mollocana y Luisa Valverde



Junto a… pic.twitter.com/Qp0HQnTxlh — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) November 25, 2025

Lucía Yépez, pionera olímpica de Ecuador



El nombre de Yépez comenzó a sonar con fuerza en 2024, cuando alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París. En la final de los 53 kg, cayó ante la japonesa Akari Fujinami, pero su desempeño marcó un hito: fue la primera luchadora ecuatoriana en obtener una presea olímpica.

Su entrega y valentía en el tapiz confirmaron que los sueños se alcanzan con perseverancia, convirtiéndola en campeona en el corazón de los ecuatorianos.

La velocidad sobre ruedas también lleva a Ecuador al podio

La gloria ecuatoriana no se detuvo en el tapiz. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, el joven patinador Nicolás García aceleró hacia la historia al conquistar la medalla de oro en los 5000 metros por puntos masculinos y añadir una plata en los 10.000 metros eliminación. Con apenas 20 años, se consolidó como una de las promesas más sólidas del patinaje de velocidad, llevando la bandera tricolor a lo más alto en una disciplina poco habitual para Ecuador.

La jornada también tuvo protagonismo femenino. Fernanda Moncada alcanzó una valiosa medalla de plata en los 10.000 metros eliminación, con un tiempo de 18:47.212, quedando muy cerca de la presea dorada. A su actuación se sumó el bronce de Jeremy Ulcuango en los 500 m + distancia masculino, con un crono de 43.883 segundos.

Nicolás García celebra su oro y plata en patinaje de velocidad en Asunción 2025. Foto: ministerio de Deporte

Victoria fulminante en el UFC 323

Michael Morales, conocido como ‘la Araña’, dejó una fuerte impresión entre los aficionados ecuatorianos tras imponerse de forma contundente en el UFC 323. El peleador nacional venció al estadounidense Sean Brady en el primer asalto, con un nocaut técnico a los 3 minutos y 27 segundos, luego de enviar a su rival a la lona del octágono.

Con este resultado, Morales escaló al tercer puesto de la división peso wélter, consolidándose entre los principales contendientes de la categoría.

Un nocaut que marcó la pelea

El combate se definió tras un certero golpe en la quijada que desestabilizó por completo a Brady. Morales aprovechó el momento, se lanzó sobre su oponente y continuó el castigo hasta que el árbitro detuvo la pelea, decretando la victoria del ecuatoriano.

Michael Morales se ubica en el tercer puesto en el ranking del peso wélter de la UFC. cortesía

Ascenso y consolidación en las artes marciales mixtas

Su talento lo llevó a proclamarse campeón nacional juvenil en 2019, tras una etapa formativa marcada por varias medallas de bronce en categorías menores y prejuveniles, donde ya mostraba su capacidad de superación.

En la actualidad, Michael Morales mantiene un récord invicto de 19-0, destacándose por su potencia, técnica y capacidad de definición. En su trayectoria dentro del UFC ha superado a peleadores experimentados como Giles, Fugitt, Griffin, Matthews, Magny y Burns, lo que lo posiciona como uno de los rivales más temidos de la división wélter.

Pacho y Caicedo: dos hitos que elevan al fútbol ecuatoriano en Europa

Ecuador no solo destacó en el ring, sino también en el césped. Willian Pacho ha hecho historia al convertirse en el primer futbolista ecuatoriano en formar parte del XI Ideal de los Premios The Best 2025 de la FIFA. El defensor central del París Saint-Germain fue reconocido en la gala celebrada en Doha, Catar, consolidando su lugar entre las grandes figuras del fútbol mundial.

La temporada de Pacho fue brillante: conquistó la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y se consolidó como uno de los defensores más cotizados del planeta, con un valor de mercado de 90 millones de euros, según Transfermarkt. Su inclusión en el equipo ideal de la FIFA marca un antes y un después para el fútbol ecuatoriano.

En paralelo, Moisés Caicedo también escribió su nombre en la historia. Con el Chelsea, se convirtió en el primer ecuatoriano campeón de la UEFA Conference League, anotando un gol decisivo en la final ante el Real Betis. Con este título, el mediocampista amplió la presencia tricolor en los grandes torneos europeos y se sumó a la lista de ecuatorianos que han levantado trofeos de la UEFA.

Del Valle de los Sueños al 1️⃣1️⃣ del mundo 🌎 Felicitaciones William Pacho orgullo de la casa 𝐅𝐈𝐅𝐏𝐑𝐎 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐗𝐈 pic.twitter.com/8U8KUKh08f — Independiente del Valle (@IDV_EC) December 16, 2025

Logros destacados de Willian Pacho

Primer ecuatoriano en el XI ideal de la FIFA The Best 2025.

Campeón de la UEFA Champions League con PSG.

Campeón de la Supercopa de Europa.

Valorado en 90 millones de euros, quinto defensor más caro del mundo.

Logros destacados de Moisés Caicedo

Primer ecuatoriano campeón de la UEFA Conference League con Chelsea.

Gol en la final ante el Real Betis.

Tercer ecuatoriano en ganar un torneo oficial de UEFA (tras Antonio Valencia y Pervis Estupiñán).

Figura clave en el mediocampo del Chelsea.

El atletismo marca el arranque del Team Ecuador

La atleta Silvia Ortiz le dio a Ecuador la primera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, competencia disputada el domingo 23 de noviembre de 2025 y que marca el inicio del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

Ortiz, identificada con el número 469, se impuso en la prueba de maratón femenino al cruzar la meta con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 54 segundos, resultado que la consagró como campeona de la especialidad. El logro fue destacado por la cuenta oficial del Team Ecuador en la red social X.

Silvia Ortiz, primera medalla de oro para Ecuador 🇪🇨🥇



La campeona de la maratón habló tras su histórico triunfo en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: emoción pura, orgullo total. ¡Ecuador en lo más alto! 🙌🏼🇪🇨#teamecuador pic.twitter.com/P8GCeRDAMt — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) November 23, 2025

En la rama masculina, Fernando Moreno sumó una nueva presea para la delegación tricolor al ubicarse en el tercer lugar de la maratón. El ecuatoriano completó el recorrido en 2 horas, 18 minutos y 17 segundos, adjudicándose la medalla de bronce, la primera para Ecuador en esta modalidad dentro del certamen.

Fernando Moreno logró el bronce en la maratón masculina de los Bolivarianos 2025. X:@DeporteEc

Con estos resultados, el Team Ecuador inició su participación en los Juegos Bolivarianos con presencia en el podio, consolidando un arranque positivo en el camino hacia el nuevo ciclo olímpico.

Jéssica Palacios, orgullo de la halterofilia ecuatoriana

En una disciplina donde Ecuador ha escrito páginas doradas, la halterista Jessica Palacios brilló al ser reconocida como Mejor Atleta Junior Femenina 2025 en los Panam Sports Awards, tras una temporada destacada en el levantamiento de pesas a nivel continental.

El reconocimiento se sustentó en su actuación en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, donde consiguió la medalla de oro y estableció dos récords juveniles:

100 kilogramos en arranque

222 kilogramos en el total olímpico

La votación se prolongó durante 20 días y reunió más de 45.000 participantes. En ese proceso, Jessica Palacios obtuvo el mayor respaldo de su categoría, con el 24,16 % de los sufragios en la elección continental organizada por Panam Sports.

Gracias a estos resultados, la pesista aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, consolidando su proyección dentro del alto rendimiento.

Herencia y proyección

Jessica Palacios, de 18 años, forma parte de una familia emblemática de la halterofilia ecuatoriana, junto a sus hermanas Angie Palacios y la campeona olímpica Neisi Dajomes. Su talento, disciplina y determinación fueron destacados por Panam Sports como factores clave para otorgarle el galardón.

#EXTRADeportes | Jessica Palacios, pesista de Ecuador, es la Mejor Atleta Junior de Panam Sports 2025. 👏



Mira los detalles 👉 https://t.co/4xotvaxJGH pic.twitter.com/FcF5sEIyUE — Diario Extra (@DiarioExtraEc) December 23, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!