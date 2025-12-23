Fotógrafo quiteño Lenin Iza entra al Top 10 del World Photographic Cup

Lenin Iza, fotógrafo y filmmaker quiteño, fue seleccionado como finalista del World Photographic Cup 2026 en la categoría Naturaleza/Paisaje, tras ubicarse entre el top 10 mundial con una imagen del volcán Sangay, uno de los colosos más activos del Ecuador.

El anuncio lo realizó el propio Iza a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó la magnitud del certamen al compararlo con un campeonato mundial deportivo y compartió su reacción al conocer el resultado. “Formamos parte del Top 10 en el mundo con una hermosa fotografía del volcán Sangay. Para mí es un orgullo representar no solo al Ecuador, sino también a toda Latinoamérica en esta categoría”, expresó.

El proceso detrás de la imagen

El fotógrafo ecuatoriano también se refirió al proceso que dio origen a la imagen seleccionada y al trabajo constante que implica desenvolverse en escenarios de alta montaña. “Estos cuatro años desvelados en la montaña, buscando la foto perfecta, valieron la pena. Los días de mal clima y soledad también forman parte del camino”, señaló.

En su mensaje, Iza destacó además los aprendizajes que le ha dejado el oficio en el territorio andino, más allá del resultado competitivo. “La montaña te enseña a insistir, a respetar los tiempos y a disfrutar incluso cuando no hay foto”, afirmó, subrayando el valor de la paciencia y la disciplina en la fotografía de naturaleza.

Ecuador vuelve a una vitrina internacional

La premiación del World Photographic Cup se llevará a cabo en Islandia en 2026, escenario donde se darán a conocer los ganadores de cada categoría. Con esta clasificación, la fotografía ecuatoriana vuelve a posicionarse en una vitrina internacional de alto nivel, consolidando el trabajo de creadores que apuestan por narrar el país desde sus paisajes y territorios naturales.

