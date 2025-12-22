Ministerio de Educación, Deporte y Cultura rehabilita pista atlética Emilio Estrada

La pista Emilio Estrada fue rehabilitada tras alertas por lesiones y deficiencias en su infraestructura

En la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), ubicada en la calle José Mascote, se realizó la entrega oficial de la rehabilitación de la pista atlética Emilio Estrada, una obra destinada a fortalecer el desarrollo del atletismo en el país. Al acto asistió el presidente de la República, Daniel Noboa, junto a autoridades deportivas y atletas.

Alertas desde el alto rendimiento

La atleta paralímpica ecuatoriana Kiara Rodríguez había advertido en reiteradas ocasiones sobre el deterioro de la pista. Según expuso, el mal estado del escenario provocaba lesiones frecuentes y afectaba el rendimiento de los deportistas, impidiéndoles competir en condiciones óptimas y sostener procesos de preparación adecuados.

El pronunciamiento del presidente Noboa

Durante su intervención, el primer mandatario destacó la importancia de contar con infraestructura deportiva segura y funcional. “Hoy los deportistas pueden gozar de este centro. Como decía Kiara, antes aquí se lesionaban, no había buenas instalaciones y existían constantes frustraciones. Esa ha sido la realidad de muchos deportistas durante años”, señaló Daniel Noboa.

El presidente añadió que el deporte cumple un rol clave más allá de lo competitivo. “No es solo una salida frente a la violencia o a contextos difíciles. El deporte forma referentes. Ustedes representan al país, ganan y hacen que los niños crean que un ecuatoriano puede ser campeón mundial, bolivariano o panamericano”, expresó.

Inversión estatal para el deporte ecuatoriano

La rehabilitación de la pista atlética Emilio Estrada forma parte del plan de obras impulsado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y mejorar las condiciones de entrenamiento a nivel nacional.

Un escenario histórico para el atletismo

Construida en 1940 y convertida en pista sintética en 2020, la Emilio Estrada Ycaza es un espacio emblemático para el atletismo ecuatoriano. El escenario cumple un rol fundamental tanto en el alto rendimiento como en la formación de nuevas generaciones, en disciplinas como carreras, saltos y lanzamientos.

