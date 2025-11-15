Michael Morales noquea a Sean Brady y mantiene su invicto

El peleador tricolor una vez más finalizó un combate en UFC en el primer asalto y pidió la oportunidad por el título

Lo prometió y lo cumplió: Michael Morales finalizó su combate contra el estadounidense Sean Brady de la manera que había anticipado: “rápido, limpio y elevado”. La noche del 15 de noviembre, el peleador ecuatoriano sorprendió al mundo al noquear al segundo clasificado en la división de peso welter de la UFC.

La "Araña" enfrentaba grandes dificultades: aceptó el combate con solo cuatro semanas de anticipación, tuvo que perder más de 40 libras en ese corto tiempo, y se midió ante uno de los principales contendientes al título.

Con esta victoria, el peleador pasajeño se perfila como el próximo retador al título de la división. En medio de la emoción, no olvidó dedicarle unas palabras a su mamá, mirando hacia las gradas.

Dedicó el triunfo a su madre

“Madre, te amo. Te veo desde aquí en las gradas. Esto es para ti y para toda la gente que vino de Ecuador.

Se perfila como retador al título… y un mensaje desde el corazón



Ahora se postula como el siguiente retador al cinturón wélter. Su actuación no dejó dudas: está para un duelo estelar.

“¡Hey Dana, quiero mi cinturón!”, fueron las palabras de Morales tras ese espectacular nocaut, que hizo levantar de su asiento a todo el Madison Square Garden, el escenario más grande del mundo.

Una velada histórica: un nocaut contundente, un pedido de título que ya recorre el mundo y un homenaje que mostró la esencia del peleador tricolor.

Ahora, el mensaje está enviado. Falta ver si Dana White responde.

