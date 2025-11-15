Michael Morales noquea a Sean Brady y mantiene su invicto
El peleador tricolor una vez más finalizó un combate en UFC en el primer asalto y pidió la oportunidad por el título
Lo prometió y lo cumplió: Michael Morales finalizó su combate contra el estadounidense Sean Brady de la manera que había anticipado: “rápido, limpio y elevado”. La noche del 15 de noviembre, el peleador ecuatoriano sorprendió al mundo al noquear al segundo clasificado en la división de peso welter de la UFC.
La "Araña" enfrentaba grandes dificultades: aceptó el combate con solo cuatro semanas de anticipación, tuvo que perder más de 40 libras en ese corto tiempo, y se midió ante uno de los principales contendientes al título.
Estadio Atahualpa, un proyecto de renovación entre promesas y secretosLeer más
Con esta victoria, el peleador pasajeño se perfila como el próximo retador al título de la división. En medio de la emoción, no olvidó dedicarle unas palabras a su mamá, mirando hacia las gradas.
Dedicó el triunfo a su madre
“Madre, te amo. Te veo desde aquí en las gradas. Esto es para ti y para toda la gente que vino de Ecuador.
Se perfila como retador al título… y un mensaje desde el corazón
Ahora se postula como el siguiente retador al cinturón wélter. Su actuación no dejó dudas: está para un duelo estelar.
“¡Hey Dana, quiero mi cinturón!”, fueron las palabras de Morales tras ese espectacular nocaut, que hizo levantar de su asiento a todo el Madison Square Garden, el escenario más grande del mundo.
Una velada histórica: un nocaut contundente, un pedido de título que ya recorre el mundo y un homenaje que mostró la esencia del peleador tricolor.
Ahora, el mensaje está enviado. Falta ver si Dana White responde.
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO