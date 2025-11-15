Estadio Atahualpa, un proyecto de renovación entre promesas y secretos

Renovación del estadio sigue sin rumbo. No hay información pública sobre ofertas y el proyecto está rodeado de incertidumbre

El estadio Olímpico Atahualpa, inaugurado en 1951, ha perdido fuerza ante otros escenarios de Quito, en medio de las varias promesas incumplidas de una renovación.

En torno al estadio Olímpico Atahualpa ya se han realizado varios ofrecimientos que se han incumplido. Por eso, no sorprende uno más. Cuando el 28 de agosto de 2025, el viceministro del deporte, José David Jiménez, anunció junto a la Concentración Deportiva de Pichincha que iniciaba el proceso para conocer empresas interesadas en tomar el proyecto de renovación del estadio, se mencionó que en 45 días darían a conocer la empresa seleccionada.

Transcurridos ya dos meses y medio, queda claro que el anuncio no fue real y regresa la interrogante de si solo se trata de un sueño el tener un nuevo Atahualpa. El silencio y el misterio rodean a todo lo concerniente al proyecto del escenario. Nadie en la Concentración Deportiva de Pichincha conoce sobre los avances de las ofertas o actualización de plazos.

Así lo confirmaron a EXPRESO tres dirigentes de asociaciones por deporte de la provincia, que prefirieron reservar su identidad. “No han socializado nada, como hay interventor, no existe comunicación. Con las justas, preguntando, nos enteramos de los conciertos que se realizaron”, aseguró uno de ellos.

La figura de intervención justamente deja sin acción a la Asamblea General de la CDP, pues requerirían que el interventor Rommel González sea quien la convoque y no tiene ninguna obligación de hacerlo. Sin embargo, él mismo, junto a Jiménez, en la rueda de prensa de agosto, aseguró que considerarían a todos los sectores del ente provincial.

Pero, según también constató este medio, tampoco las Ligas Cantonales tienen información o el Comité de Empresa de Trabajadores de la CDP, mucho menos los deportistas.

Los primeros que quedaron a la espera de una llamada fueron los exdirigentes de la Concentración, quienes renunciaron al directorio para que el Ministerio del Deporte intervenga el organismo y actúe ante la intención del Municipio de Quito de revertir la donación del escenario deportivo.

Cuando acordaron la renuncia, firmaron un compromiso en el que se aseguraba que Miguel Ángel Pavón, expresidente, y Rodrigo Borja, exadministrador, serían parte de la comisión del proyecto del estadio. Pero desde entonces no supieron más del tema.

El interventor Rommel González y el viceministro Juan David Jiménez anunciaron que las ofertas para renovar el escenario llegarían en octubre. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Lo que es seguro es que las fichas se están moviendo y las propuestas han llegado. Al menos tres. Además, existe una denominada ‘comisión pro beneficio del estadio’, de la que son parte, por la CDP, el interventor González, Milton Ordóñez, administrador, e Iván Álvarez, asesor.

Ellos, junto a Jiménez y otros miembros del viceministerio del deporte, están manejando todo con estricto sigilo. Tal es así que ni siquiera se tratarían estos temas en las oficinas de la CDP. Todo es un misterio y tampoco de manera oficial entregaron información a este medio, que solicitó una entrevista con González a través del departamento de comunicación de la entidad.

A pesar de que fueron solicitados los temas a tratar y de que la directora de comunicación planteó la posibilidad de un contacto virtual con el interventor, al no encontrarse en la ciudad, finalmente indicó que se encontraba a la espera de “confirmaciones internas” que le impedían adelantar una vocería “hasta que todo esté validado oficialmente”.

¿Arreglos o proyecto?

Así lucen los arreglos realizados en la imagen del hall de acceso al estadio Atahualpa. CORTESÍA

Una de las principales interrogantes planteadas al organismo fue sobre las adecuaciones que continúan realizándose en el estadio y que parecerían innecesarias considerando que se había anunciado, en la misma rueda de prensa de agosto, que en el primer semestre de 2026 se iniciarían los trabajos del nuevo Atahualpa.

Desde que la CDP está intervenida, hace cinco meses, se han hecho varios arreglos en el escenario, la mayoría en la fachada. Todo el piso del hall de ingreso y plaza exterior fue cambiado, además de la señalética y servicios sanitarios de esa zona. También hubo mejoras en balcones y la terraza de la zona de suites y prensa.

Pero más allá de que estas obras pretenden cambiar la ‘pinta’ del Atahualpa, el reclamo continúa en torno a un plan real de remodelación. Así dan cuenta las publicaciones en redes de la misma CDP.

En la del 6 de noviembre de 2025, cuando se anunció la inauguración de la plaza exterior del estadio, la mayoría de reacciones fueron negativas, con señalamientos respecto a que solo se estarían haciendo arreglos menores en relación al proyecto que se ofreció.

Un nuevo marcador electrónico

El antiguo marcador electrónico lleva mucho tiempo sin ser utilizado en el estadio Atahualpa. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Este medio pudo conocer que otro de los cambios que tendrá el estadio antes de que inicie cualquier obra grande es la incorporación de un nuevo marcador electrónico, que será colocado en las próximas semanas.

Para ello, ya existe una empresa seleccionada que fue la que entregó el precio más conveniente. Curiosamente, esa misma empresa, que se dedica a la publicidad en vallas y pantallas electrónicas, había sido expulsada de la CDP durante la gestión de Pavón porque no cumplió económicamente por el uso de los espacios.

Ahora va en firme con la colocación del marcador, mientras por el estadio siguen apareciendo interesados. Este medio conoció que, de manera más formal, han llegado al menos tres ofertas, incluso hubo un acercamiento por parte del grupo de arquitectos que se encuentra a cargo del nuevo estadio de Mushuc Runa.

Dudas por e llamado a elecciones

El viceministro Juan David Jiménez y el interventor Rommel González en un recorrido por el estadio Atahualpa. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

A la par de los movimientos respecto al estadio, también hay intereses políticos en torno a las elecciones que deben realizarse en el ente provincial. Según también anunciaron Jiménez y González, en diciembre ya se llevarían a cabo los comicios.

Los dirigentes tampoco saben nada sobre cuándo se darán las elecciones o incluso si se extenderá otros tres meses más la intervención, cuyo plazo vence el 11 de diciembre, según permite la Ley del Deporte.

Lo que sí ha empezado a correr en los pasillos de la CDP y este medio pudo confirmar con una fuente cercana al viceministerio del deporte es que existe la intención de que sea el propio González quien se quede como presidente de la institución.

