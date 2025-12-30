Ecuador 2025: los protagonistas que definieron el año en política, deporte y cultura

El 2025 se explicó a través de líderes políticos, atletas y artistas que dominaron la conversación nacional

2025: figuras políticas, culturales y deportivas que estuvieron en el centro de la conversación pública en Ecuador.

El año 2025 estuvo atravesado por debates políticos, triunfos deportivos y expresiones culturales que definieron el pulso mediático del país. Desde el Palacio de Carondelet hasta los escenarios internacionales, distintas figuras se convirtieron en protagonistas de titulares y conversaciones públicas.

La política, el deporte y la cultura se entrelazaron en un año de contrastes. Mientras el presidente Daniel Noboa enfrentaba el reto de sostener la estabilidad económica en medio del desgaste político, otros nombres emergieron con fuerza en el entretenimiento y las canchas, reflejando la diversidad de voces que marcaron la identidad ecuatoriana.

Daniel Noboa: entre la estabilidad económica y el desgaste político

El presidente Daniel Noboa atravesó en 2025 uno de los años más determinantes de su corto mandato. Su gestión estuvo marcada por avances en materia económica, pero también por un creciente desgaste político que lo mantuvo en el centro del debate nacional.

En el frente económico, el Gobierno destacó la reducción del riesgo país, que cerró el año por debajo de los 500 puntos básicos, según el índice de JP Morgan, el nivel más bajo registrado por Ecuador desde 2018. Esta caída fue interpretada como una señal de mayor confianza de los mercados internacionales, en un contexto de disciplina fiscal y acercamientos con organismos multilaterales.

A ello se sumó el impulso a los acuerdos comerciales. En 2025, Ecuador mantuvo vigentes 13 acuerdos comerciales con más de 50 países, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos, China y los miembros de la Comunidad Andina. Además, el Gobierno avanzó en negociaciones para la ratificación de tratados con Canadá y Corea del Sur, con miras a ampliar el acceso de productos ecuatorianos a nuevos mercados.

Las exportaciones no petroleras respaldaron ese discurso económico. Entre enero y julio de 2025 crecieron alrededor del 22 % interanual, superando los $ 14.500 millones, impulsadas principalmente por los sectores agrícola-agroindustrial, acuícola-pesquero y manufacturero, que consolidaron la diversificación de la economía.

El costo político de un año marcado por la inseguridad

El costo político fue alto. El 2025 estuvo marcado por decisiones controvertidas, cuestionamientos a su estilo de gobierno y un clima social tenso, atravesado por la inseguridad y el desencanto ciudadano. La derrota en la consulta popular, las críticas por su agenda internacional y los casos que golpearon la credibilidad del Ejecutivo.

Hasta la fecha, el presidente Daniel Noboa ni su Gobierno se han pronunciado sobre la crisis en el Consejo de la Judicatura. Cortesía: Presidencia

Noboa se mantuvo en el centro del debate público. Para sus seguidores, representó estabilidad en un contexto regional complejo; para sus detractores, un liderazgo distante frente a las urgencias del país. El 2025 consolidó a Daniel Noboa como una figura inevitable para entender el rumbo, las tensiones y las contradicciones del Ecuador contemporáneo.

El año en que el deporte ecuatoriano se proyectó al mundo

Pero la influencia de esta nueva etapa no se quedó solo en los despachos; cruzó fronteras para acompañar el brillo de los atletas que hoy son la mejor carta de presentación del país. En ese escenario, William Pacho se consolidó en el fútbol europeo como pilar defensivo del Paris Saint-Germain. Alcanzó un hito histórico al ser incluido en el XI ideal de la FIFA, convirtiéndose en el primer futbolista ecuatoriano en recibir este reconocimiento en una de las ceremonias más prestigiosas del balompié mundial.

Willian Pacho, luego de recibir la medalla Vicente Rocafuerte al Mérito Deportivo en la Asamblea, de manos Niels Olse, presidente del legislativo. René Fraga / Expreso

Por otro lado, en Inglaterra, Moisés Caicedo reafirmó su estatus de referente global. Afianzado como uno de los mediocampistas más determinantes del Chelsea, su capacidad de recuperación, despliegue físico y liderazgo lo mantuvieron entre los futbolistas ecuatorianos mejor valorados del mercado internacional.

Y fuera del fútbol, Michael Morales protagonizó uno de los momentos deportivos más impactantes del año. El peleador ecuatoriano se encuentra en el cuarto puesto del ranking mundial del peso wélter de la UFC y sacudió al país tras vencer al estadounidense Sean Brady, resultado que lo proyectó como serio aspirante al título y confirmó el crecimiento de las artes marciales mixtas en Ecuador.

Michael Morales estuvo feliz al poder compartir con sus fans de Quito y posó junto a ellos. Matthew Herrera / Expreso

En el deporte paralímpico, Kiara Rodríguez volvió a ser sinónimo de excelencia. La atleta ecuatoriana sumó nuevas medallas en competencias internacionales de paraatletismo, consolidándose como una de las grandes referentes de la región y confirmando su vigencia tras sus éxitos recientes, con actuaciones que reforzaron el protagonismo de Ecuador en el deporte adaptado.

Las figuras culturales que pusieron a Ecuador en el mapa

En el terreno audiovisual, la directora ecuatoriana, Ana Cristina Barragán posicionó al país en la escena internacional. Su película Hiedra fue reconocida en el Festival de Cine de Venecia, donde obtuvo el premio a Mejor Guion en la sección Orizzonti, consolidando su lugar como una de las cineastas más influyentes del país y reforzando la presencia de Ecuador en uno de los circuitos más prestigiosos del cine mundial.

Karla Souza y Ana Cristina Barragán junto al elenco de Hiedra. Instagram

En esa misma línea de proyección global, Jorge Ulloa mantuvo su peso en la narrativa audiovisual desde Enchufe TV, demostrando la vigencia del humor ecuatoriano en nuevos formatos. En 2025, dirigió dos capítulos —el tercero y el sexto— de la serie Y llegaron de noche, una producción protagonizada y producida por Eugenio Derbez. La apuesta combinó comedia y memoria televisiva, y destacó por tratarse de una coproducción entre México y Estados Unidos, disponible en ViX y Amazon Prime Video, lo que amplió el alcance del talento ecuatoriano más allá del ecosistema digital.

Jorge Ulloa junto a Eugenio Derbez. Cortesía

La música también tuvo protagonistas que marcaron el año. El cantante esmeraldeño, Jombriel hizo historia para los artistas de su provincia al ser reconocido como Artista Revelación del Año, un impulso que se consolidó con el fenómeno de Vitamina. El tema se convirtió en la canción más escuchada en Spotify Ecuador en 2025, desplazando a Bad Bunny y confirmando el ascenso de una nueva generación musical en el país.

Por su parte, Dayanara reafirmó su conexión con el público ecuatoriano al lograr un sold out total en un concierto privado organizado por Radio Punto Rojo, un hito que evidenció su vigencia y fortaleza dentro de la escena musical nacional.

Los nombres que concentraron la atención del país

En 2025, deportistas, artistas y líderes políticos marcaron el pulso del país. Desde los escenarios internacionales hasta las decisiones que definieron el rumbo nacional, estas figuras concentraron la atención pública, influyeron en la conversación colectiva y dejaron una huella que explicó el Ecuador de este año.

