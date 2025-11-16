Expreso
michael morales
Michael Morales tiene un récord de 19-0 en su carrera en las artes marciales mixtas.CORTESIA

Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

El peleador ecuatoriano sigue subiendo en el peso wélter y apunta al título de la categoría. Conoce hasta qué lugar ascendió

La noche del sábado 15 de noviembre en el UFC 322 en el Madison Square Garden (New York, Estados Unidos) no fue solo un evento de artes marciales mixtas; fue el epicentro de un remesón histórico en la división wélter, una de las categorías más feroces y competitivas de la máxima compañía de este deporte.

Antes de que las luces se enfocaran en la contienda estelar, el octágono presenció la explosión de una nueva estrella. El ecuatoriano Michael Morales protagonizó uno de los highlights de la noche al despachar al estadounidense Sean Brady con un nocaut absolutamente dominante.

El impacto de esta victoria va mucho más allá del bonus por la actuación. Morales, quien ingresó a la cartelera en la octava posición del ranking, saltaría de manera espectacular hasta el tercer lugar. Con este ascenso, el exponente tricolor se consolida no solo como un buen contendiente, sino como un serio y firme candidato a desafiar por el cinturón de las 170 libras en un futuro cercano.

Michael Morales
Michael Morales, peleador ecuatoriano de la UFC.cortesía
Toda la atención se posó después en el choque titular entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev. El australiano ponía en juego su cetro por primera vez, enfrentándose al ruso que hacía su primera incursión en el peso wélter.

La estrategia y el poder de Makhachev prevalecieron. El ruso se llevó la victoria y, con ello, se coronó como el flamante y nuevo monarca de la categoría, ocupando inmediatamente el puesto número uno del ranking.

¿Cuándo se hará oficial el nuevo ranking de UFC?

La división de las 170 libras de la UFC se encuentra ahora en un punto de ebullición sin precedentes. Con un nuevo campeón de élite como Makhachev, el surgimiento explosivo de un retador legitimado como Michael Morales, y la presencia de otras leyendas y figuras de poder, el panorama es más que intrigante.

¿Cómo quedaría el ranking del peso wélter de la UFC?

  • Islam Makhachev - Campeón

  1. Jack Della Maddalena
  2. Belal Muhammad
  3. MICHAEL MORALES
  4. Sean Brady
  5. Shavkat Rakhmonov
  6. Carlos Prates
  7. Leon Edwards
  8. Kamaru Usman
  9. Ian Machado Garry
  10. Joaquin Buckley
  11. Gabriel Bonfim
  12. Colby Covington
  13. Gilbert Burns
  14. Geoff Neal
  15. Daniel Rodriguez

