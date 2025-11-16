Irlanda desató la euforia con un milagroso triunfo ante Hungría: Mira lo que pasó

Troy Parrott se transformó en el héroe para su país con un gol en ls últimos minutos y clasificó al repechaje del Mundial

Jugadores de Irlanda celebraron el triunfo que les dio el pase al repechaje para el Mundial 2026.

La República de Irlanda firmó una remontada épica y se ganó un puesto en la repesca mundialista, dejando a Hungría, que acariciaba la clasificación, al borde del abismo. En un drama absoluto en el Puskas Arena, el delantero Troy Parrott (AZ Alkmaar) se erigió en el héroe nacional al marcar un hat-trick decisivo, culminado con un gol desesperado en el último suspiro del partido.

El equipo de Hemir Hallgrimsson llegó a la última doble jornada de selecciones con la obligación de ganar sus dos encuentros para soñar con el Mundial de EE. UU., Canadá y México. Tras vencer a Portugal, el duelo contra Hungría —a la que le bastaba el empate— era una final.

Hungría golpeó primero a los tres minutos con un cabezazo de Daniel Lukacs a pase de Dominik Szoboszlai. La alegría local duró poco, ya que Parrott empató de penalti al cuarto de hora.

Troy Parrott anotó un triplete y le dio la victoria a Irlanda contra Hungría. Robert Hegedus

Sin embargo, los húngaros recuperaron la ventaja antes del descanso (min. 37) con un golazo de antología de Barnabas Varga, quien controló de pecho y soltó una volea imparable a la escuadra.

El marcador de 2-1 se mantuvo hasta el minuto 80, cuando la resurrección irlandesa comenzó. Un pase de Finn Azaz encontró nuevamente a Parrott, quien con un toque sutil igualó el marcador.

Con el 2-2 en el tiempo añadido, Hungría tenía la clasificación en la mano. Pero la fe irlandesa tuvo su recompensa. Un centro al área, un desvío de cabeza de Liam Scales, y el oportunismo de Parrott sentenciaron el 2-3. El delantero metió la puntera de forma instintiva para batir al meta Denes Disbusz, desatando la euforia visitante.

Irlanda logra su tercer triunfo consecutivo y buscará su cuarta fase final mundialista, la primera desde Corea-Japón 2002. Hungría, por su parte, alarga su sequía sin Mundial, una espera que se remonta a México 1986.

Resumen de Hungría ante Irlanda en las eliminatorias europeas

