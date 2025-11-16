Ecuador vs Nueva Zelanda: Día, hora y canales para ver en vivo el partido de la Tri

El equipo de Sebastián Beccacece está obligado a ganar para conservar su posición en el bombo 2 del sorteo al Mundial 2026

La selección ecuatoriana de fútbol se forma previo a un partido amistoso ante México, disputado el 14 de octubre de 2025.

Contra Nueva Zelanda será la última oportunidad del año para Ecuador. El seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece cumplirá su segundo partido amistoso de la doble fecha FIFA y corregir la falta de gol para volver a conocer el triunfo será fundamental en su objetivo de afianzarse en el bombo 2, previo al sorteo del Mundial 2026.

Ayer, el plantel tricolor entrenó en las instalaciones del RBNY Training Facility de Nueva York, Estados Unidos. Para el cotejo de mañana (20:30 de Ecuador), Beccacece trabajó en su tarea pendiente: la ofensiva.

Según conoció EXPRESO, el entrenador argentino prepararía variantes en el ataque, su punto débil, no solo en los recientes compromisos, sino durante todo el año. En 2025, la Tri disputó 9 duelos (entre eliminatorias y amistosos) y apenas convirtió 5 tantos, además de haber empatado en 7 ocasiones y solo ganar 2.

El goleador histórico del combinado nacional, Enner Valencia, dijo que “para eso son estos partidos”, en relación a las pruebas que está haciendo Beccacece y la inclusión de otro delantero (Kevin Rodríguez) el pasado jueves contra Canadá.

“Muchas veces nos quedamos viendo el resultado y no la función que se está tratando de encontrar”, complementó el también llamado Superman.

Valencia comentó que “el cuerpo técnico está muy concentrado en buscar alternativas”, apuntando a que en la cita mundialista “quizás” no existiría el momento de hacer dichas modificaciones.

“Los partidos los queremos ganar, pero nos quedamos con buenas sensaciones para después saber cómo resolverlas en el Mundial”, dijo Enner.

Cerrar la temporada con victoria será clave para Ecuador, que hoy ocupa el puesto 23 del ranking con 1589.72 puntos. Austria (1586.98), principal seguidor, que ganó recientemente a Chipre (2-0), podría quitarle el puesto si vence mañana a Bosnia y Herzegovina debido a que alcanzaría 1590 puntos.

Si la Tricolor no sella la victoria ante Nueva Zelanda caería al casillero 24 y automáticamente se instala en el bombo 3. Esto traería rivales de mayor complejidad en el sorteo, a realizarse el 5 de diciembre.

Canales dónde ver el partido de Ecuador ante Nueva Zelanda



El seleccionado patrio volverá a la acción este martes 18 de noviembre en el Sports Ilustrated Stadium de Nueva York contra Nueva Zelanda. El duelo, a disputarse desde las 20:30 de Ecuador, se podrá disfrutar por la señal de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. No se verá por un canal de televisión abierta.

