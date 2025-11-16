Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial y así lo celebró

Portugal goleó 9-1 a Armenia y selló su clasificación al Mundial 2026, donde Ronaldo disputará su sexta Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo es la estrella de la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo volverá a hacer historia en el fútbol. El capitán de la selección de Portugal disputará su sexta Copa del Mundo, en la edición de 2026, un logro al alcance de muy pocos futbolistas en la historia del balompié.

La clasificación lusa se confirmó tras la goleada 9-1 sobre Armenia, resultado que aseguró el pase directo al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cristiano Ronaldo alcanza su sexto Mundial en 2026

Cristiano Ronaldo no estuvo presente en el encuentro decisivo, debido a que arrastraba una sanción por la expulsión sufrida en la derrota 2-1 frente a Irlanda en la jornada previa.

Portugal goleó 9-1 a Armenia en la última fecha de las Eliminatorias UEFA 2026. EFE

Sin embargo, el equipo portugués resolvió sin complicaciones la última fecha de las eliminatorias UEFA, donde dependía únicamente de sí mismo para asegurar el primer lugar del Grupo F.

Bruno Fernandes y João Neves brillan con tripletes

Portugal cumplió con una actuación contundente. Los goles llegaron por intermedio de Renato Veiga, Gonçalo Ramos y Francisco Conceição, además de los brillantes tripletes de Bruno Fernandes y João Neves, quienes lideraron la ofensiva.

Con este triunfo, la selección dirigida por Roberto Martínez cerró una campaña sólida que confirmó su dominio en la fase clasificatoria.

Ronaldo podría perderse el debut por sanción

Aunque Cristiano Ronaldo estará presente en el Mundial 2026, el delantero podría perderse el debut en la fase de grupos, ya que debe cumplir una fecha de suspensión por la tarjeta roja vista ante Irlanda.

Aun así, su participación en el torneo está asegurada, y el mundo del fútbol aguarda con expectativa su regreso a la máxima cita.

Ronaldo debutó en los Mundiales en Alemania 2006 y desde entonces ha sido protagonista en cada edición. Con 41 años, buscará en Norteamérica el título que le falta en su carrera, el único trofeo que aún no ha levantado.

El sueño mundialista de Portugal y la celebración del capitán

Tras confirmarse la clasificación, Cristiano celebró en redes sociales, compartiendo una publicación en la que se anunciaba el primer puesto del grupo. El astro se sumó así a la alegría de sus compañeros y de los hinchas, quienes sueñan con que esta generación logrará trascender en el Mundial.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

