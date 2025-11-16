Emelec recupera a su hinchada y ajusta su defensa para la semifinal vs Liga de Quito

Guillermo Duró reorganiza la defensa de Emelec con Barco y Bagüí para la semifinal ante Liga de Quito en la Copa Ecuador 2025

Emelec y Liga de Quito se enfrentarán en la semifinal de la Copa Ecuador 2025.

Emelec contará con Diogo Bagüí y Alfonso Barco en la defensa para detener el ataque de Liga de Quito, en la ida de la semifinal de la Copa Ecuador 2025, que se jugará este lunes 17 de noviembre de 2026, desde las 19:00, en el Capwell.

Barco será zaguero por la lesión de Luis Fernando León

El director técnico del Bombillo, Guillermo Duró, alineará a Barco, habitual volante de contención, como zaguero para cubrir la baja por lesión de Luis Fernando León.

La dupla del peruano será Diogo Bagüí, quien regresa al once titular exclusivamente para la Copa Ecuador, ya que en LigaPro 2025 todavía deberá cumplir un partido de suspensión por expulsión.

Alfonso Barco cubrirá el puesto de Luis Fernando León. GUSTAVO GUAMAN

El reto: frenar a Medina, Ramírez y Alzugaray

Con esta combinación, Emelec buscará frenar las arremetidas de los atacantes Jeison Medina, Bryan Ramírez y Lisandro Alzugaray, el tridente que llevó a los Albos hasta la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

Jackson Rodríguez anticipa un duelo intenso y de ida y vuelta

Junto a ellos estará Jackson Rodríguez, quien reconoce que LDU será un rival complicado de vencer; sin embargo, recalca que el Bombillo saldrá a presionar desde el inicio.

“Sabemos que Liga es un equipo peligroso y vamos a intentar imponer nuestro trabajo. Hay que tomar precauciones, pero tenemos que salir a imponer; será un partido de ida y vuelta. Es importante sacar un buen resultado para la vuelta en Quito”, señaló el lateral izquierdo.

El Capwell recupera a su hinchada tras tres partidos de sanción

El partido también marcará un hecho especial para Emelec: el regreso de su hinchada al Capwell.

Luego de tres partidos de sanción sin público por los incidentes en el Clásico del Astillero ante Barcelona SC, el Foco volverá a sentir el aliento de su gente, algo que para José Francisco Cevallos será determinante.

“Tenemos que hacer la diferencia. Será el primer partido con nuestra gente después de varios encuentros. Tenemos la esperanza de conseguir un título y será una linda llave”, afirmó el mediocampista.

LDU pierde a Ricardo Adé pero mantiene su poder ofensivo

Por su parte, Liga de Quito presentará una baja sensible: su capitán Ricardo Adé, convocado por la selección de Haití para disputar las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Su puesto será ocupado por Richard Mina.

En cambio, en ataque los Albos sí contarán con sus piezas clave. Medina, Ramírez y Alzugaray liderarán la ofensiva, convirtiéndose en el principal desafío para la dupla Barco-Bagüí

Posibles alineaciones

Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Alfonso Barco y Jackson Rodríguez; Sergio Quintero, José Cevallos, Alexander González y Juan Ruiz; y Maicon Solís y Jaime Ayoví.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Richard Mina, Kevin Minda y Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil y Fernando Cornejo; Bryan Ramírez, Jeison Medina y Lisandro Alzugaray.

