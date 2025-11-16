Escándalos de apuestas, de la NBA a la MLB

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, implicados en esquema de apuestas manipuladas que vuelve a sacudir al deporte estadounidense

El jugador dominicano Luis Ortiz al momento de llegar a declarar por el caso de apuestas.

Solo pocas semanas después de que el FBI desmantelara un escándalo de apuestas ilegales en la NBA y partidas de póker amañadas, el deporte estadounidense fue sacudido por un nuevo caso, esta vez con los lanzadores dominicanos de la MLB Emmanuel Clase y Luis Ortiz acusados de participar en un sistema de apuestas manipuladas.

Según las investigaciones anunciadas por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, Clase y Ortiz, jugadores de los Guardianes de Cleveland, suministraron a los apostadores un aviso anticipado sobre los tipos de lanzamientos que harían y enviarían intencionalmente bolas en lugar de ‘strikes’ para asegurar apuestas exitosas.

Este sistema de corrupción, según la Fiscalía, provocó al menos 400.000 dólares de beneficios a los apostadores, que ‘indemnizaron’ a Clase y a Ortiz con unos pagos de 5.000 y 7.000 dólares por sus picheos manipulados. Ortiz, de 26 años, fue arrestado en Boston y será procesado en Nueva York. Clase, de 27, no está actualmente bajo custodia en Estados Unidos.

La noticia provocó un nuevo terremoto en un deporte estadounidense ya herido en las últimas semanas por un escándalo de apuestas con el jugador de baloncesto de los Miami Heat Terry Rozier como protagonista, y otro de partidas de póker amañadas con el ya exentrenador de los Portland Trail Blazers Chauncey Billups involucrado.

El caso de Rozier, desmantelado por el FBI, también tiene que ver con una conspiración interna de apuestas deportivas que explotó información confidencial sobre jugadores y equipos de la NBA. Rozier se encuentra alejado de los Heat, y sin sueldo, pendiente de la evolución del caso.

También acaparó los focos el caso de Billups, campeón de la NBA en 2004 con los Detroit Pistons y ahora entrenador, que, presuntamente, formaba parte de un plan de amaño de partidas de póker que duraba desde hace cerca de cinco años.

Chauncey Billups (i) fue separado como entrenador de los Pistons por ser parte de partidas de póker amañadas. AFP

Familias mafiosas como Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese están en el fondo de un sistema de juegos de póker amañados con el uso de dispositivos de alta tecnología, donde habría participado el exentrenador de los Pistons.

Mezcladores de cartas que escaneaban las barajas y gafas de rayos X que permitían detectar cartas marcadas formaban parte del fraude, con Billups entre los participantes de ‘lujo’ que atraían a las víctimas.

NFL toma medidas para evitar escándalos

LA NFL incrementó sus controles y normativas en el tema de apuestas. Cortesía

La National Football League (NFL) envió un comunicado a sus 32 equipos en el que dice que varias apuestas especiales o específicas en sus partidos están prohibidas luego de los escándalos ocurridos en la National Basketball Association (NBA) y la Major League Baseball (MLB).

“En las últimas semanas, las autoridades federales han presentado graves cargos penales por presuntas conductas ilegales en el contexto de las llamadas apuestas que dependen en gran medida de un solo jugador. Por consiguiente se agregan las cuatro categorías de apuestas prohibidas para los partidos de la NFL”, señaló la liga en su comunicado.

Las categorías a las que se refiere el memorándum son: inherentemente objetables, que se basa en lesiones de jugadores; mala conducta o seguridad de los aficionados; relacionados con el arbitraje, que tiene que ver con asignaciones arbitrales, penalizaciones y repeticiones.

Así como determinables por una sola persona en una sola jugada: por ejemplo, apostar a que un pateador fallará un intento de gol de campo o que el primer pase del mariscal de campo será incompleto.

Y predeterminados, que tiene que ver con especulaciones sobre cuál será el quarterback titular de un equipo o si la primera jugada desde la línea de golpeo será una carrera o un pase.

Este comunicado refuerza la información que la NFL da a sus equipos luego de que en octubre el FBI llevó a cabo una operación a nivel nacional en la que resultaron arrestadas más de 30 personas involucradas en apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer amañadas entre las que aparecieron estrellas de la NBA.

“Desde los primeros días de las apuestas deportivas legales, hemos reconocido los riesgos particulares asociados con las apuestas especiales y el efecto corrosivo que tienen en la percepción de los aficionados”, subrayó la NFL en su comunicado.

También recordó a sus equipos las normas para todo el personal de la liga en lo que apuestas se refiere, que tiene como objetivo mantener la integridad de los partidos de la NFL.

