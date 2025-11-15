Jannik Sinner, imparable a la final de la Copa de Maestros: ¿Quién será su rival?

Con solvencia, Sinner eliminó a De Miñaur y sigue intratable en Turín. Espera por Carlos Alcaraz en la final

El italiano Jannik Sinner anuló este sábado 15 de noviembre la rebeldía del australiano Álex de Miñaur en dos sets, por 7-5 y 6-2, selló su pase a la gran final de la Copa de Maestros y mantuvo intacto el amenazador pleno de victorias desde 2023 en Turín.

Sinner es superior en pista rápida cubierta. Son ya 30 victorias seguidas en esta circunstancia del campeón en Australia y en Wimbledon en este curso. Solo Alcaraz se erige como su competencia en esta superficie. Con la complejidad que supone hacerlo ante un tenista que juega en casa, con todo el público a favor. No pierde el italiano un set en este torneo desde la final de 2023, la que perdió ante Djokovic. Desde ese momento, campeón invicto en 2024 y mismo camino, por el momento, en 2025.

No lo tuvo fácil para alcanzar su tercera final consecutiva en Turín. Sobre todo en el primer set. El australiano, que solo cuenta con una victoria en fase de grupos, la única de su carrera en unas Finales ATP, quiso dar la campanada ante el campeón reinante. Quiso romper con todo el imaginario previo establecido. Con el pleno absoluto de su rival. Y con el balance de 12 derrotas y 0 victorias que tenía contra él. No pudo. El balance es ya de 13 a 0.

Jannik Sinner se impuso 7-5 y 6-2 al australiano Álex de Miñaur. ALESSANDRO DI MARCO

“Ha sido un partido muy complicado, sobre todo al inicio. Ha sacado muy bien. Luego he buscado subir el nivel, sobre todo en el segundo set he podido romper pronto, algo que me ha dado confianza. Mañana es un día muy importante. Gracias por el apoyo a todo el público”, dijo sobre la pista de un Inalpi Arena volcado con su ídolo.

“Es el último torneo del año para todos, estamos cansados. Tengo la fortuna de tener al público para darme algo más de fuerza. Jugar en casa es muy especial. Muy contento de estar en aquí, de jugar en Italia”, añadió entre aplausos.

Alcaraz, rival de Sinner en la final

En la final de la Copa de Maestros, Sinner medirá al español Carlos Alcaraz, quien venció 6-2 y 6-4 al canadiense Félix Auger-Aliassime. El partido iniciará a las 12:00 (hora de Ecuador) del domingo 16 de noviembre.

Finaleee!!! ❤️❤️❤️ Ci vediamo domani 🇮🇹🙏🏻 pic.twitter.com/NlymvDCoYv — Jannik Sinner (@janniksin) November 15, 2025

