Bonafont rompe el silencio y arremete contra Beccacece por manejo de la Tri

Críticas de Bonafont a Beccacece explotan en redes tras polémicos cambios
Roberto Bonafont, uno de los comentaristas deportivos más influyentes y escuchados del país, reventó la calma mediática con una declaración que ya está corriendo como pólvora en redes. Y es que esta vez Bonafont dejó atrás su tono conciliador y se lanzó, sin filtros, contra el entrenador de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece.

En su programa Pateando Tachos de Diblu, el comunicador empezó comentando el discreto empate de la Tri, pero rápidamente pasó del análisis al estallido. Molesto por los cambios tardíos en el 0-0 ante Canadá, Bonafont soltó la frase que encendió la discusión nacional:

Selección de Ecuador
La Tri empató sin goles ante Canadá, en su tercer partido premundialista a Norteamérica 2026.cortesía

Bonafont se las cantó todas

Ecuador, eliminatorias sudamericanas, Mundial 2026, Sebastián Beccacece, entrenador

“A ver, Beccacece, ponte serio, hermano. Nosotros no somos ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, no somos campeones de muchas cosas… pero trátanos con seriedad.”

El estudio quedó en silencio por unos segundos, hasta que Bonafont continuó con un reclamo directo que golpeó fuerte:

“Poner al minuto 85 a Castillo y al chico Arévalo es una falta de respeto. ¡Los jugadores te van a odiar!”

Las polémica está encendida

La crítica no tardó en viralizarse. En redes, los hinchas se dividieron: unos celebran que Bonafont diga lo que pocos se atreven; otros cuestionan el tono y aseguran que el comentarista exageró. Lo cierto es que sus palabras llegaron donde debían: al camerino de la selección.

Amistoso Internaciona (15325968)
Sebastián Beccacece gesticuló desde la banca de suplentes de Ecuador ante Canadá.Francisco Guasco

Y ahora que viene

Piero Hincapié la tri ecuador

Mientras Beccacece guarda silencio y se concentra en corregir el rumbo de la Tricolor, la polémica se cocina sola. Bonafont, con su estilo frontal, volvió a demostrar que cuando siente que algo no va bien, lo dice sin rodeos.

¿Habrá respuesta del DT? ¿O este será apenas el inicio de una nueva novela en la Tri? Por ahora, el fuego está encendido y todo Ecuador está mirando.

Lo que dijo Beccacece

Ecuador volvió a empatar y el 0-0 ante Canadá reabrió la alarma por la falta de gol. En Toronto, Sebastián Beccacece aceptó la preocupación: “El fútbol son resultados… siempre pueden ser mejores”, dijo. La Tri suma siete empates en ocho juegos y apenas tres goles. 

El DT insiste: “Se comprometen”, aunque el compromiso no alcanza. Intentó sostener el ánimo: “Un partido no define un proceso”. El 18 de noviembre, ante Nueva Zelanda, será la última prueba del año.

