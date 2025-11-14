Beccacece en la Tri: Mucho empate y poco gol | Así van los números del técnico

El entrenador de Ecuador ya lleva más de un año y sus estadísticas indican una realidad deportiva por la que es cuestionado

La selección tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, se ha estancado en empates, muchos de ellos sin goles. Dejando a un lado la victoria por la mínima (1-0) ante Argentina en la última fecha de eliminatorias, Ecuador sumó su séptimo cotejo empatado en los últimos meses.

Desde el 25 de marzo de este año, cuando dividió honores (0-0) ante Chile, el combinado nacional tuvo 4 cotejos empatados en la clasificatoria mundialista. Sumando a los anteriores son 7 en total.

Tras culminar ese periodo con un valioso triunfo frente a la Albiceleste, el ‘hilo’ continuó con tres duelos emparejados en amistosos. Si bien la tendencia muestra que la selección ecuatoriana recibe pocas anotaciones, el ataque sigue teniendo poca influencia para mejorar los resultados.

Mauricio Pochettino DT de Estados Unidos saluda con Sebastian Beccacece de Ecuador. DUSTIN SAFRANEK

En los recientes duelos comprobatorios, ante Estados Unidos (1-1), México (1-1) y Canadá (0-0), la Tricolor solamente anotó dos veces, con tantos de Enner Valencia y Jordy Alcívar, respectivamente. Y este último fue por medio de la vía del penal.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Ecuador?



La nueva y última prueba de este año para el conjunto que conduce Beccacece será el próximo martes 18 de noviembre contra Nueva Zelanda en New York, Estados Unidos. De este resultado dependerá la ubicación de Ecuador en el ranking FIFA y distribución en los bombos para el sorteo mundialista.

En 2026 se programarán más compromisos amistosos para la selección. Aunque aún no se confirmaron oficialmente los rivales, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), advirtió que serán países europeos.

