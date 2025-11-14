"¿Para qué mete a Campana dos minutos?": Reclamos de hinchas ecuatorianos a Beccacece

El empate 0-0 de Ecuador ante Canadá sigue generando polémica en redes, siendo Sebastián Beccacece el más cuestionado

Molestia en las redes sociales luego del empate de Ecuador 0-0 ante Canadá. Los hinchas ecuatorianos siguen criticando el desempeño de Sebastián Beccacece como director técnico de la Tri. Piensan que su trabajo ha sido "ineficiente" y hasta mencionan que es una "falta de respeto" hacer ingresar al campo de juego a jugadores cuando faltan pocos minutos para terminar el encuentro.

Uno de los jugadores que más se mencionan es el de Leonardo Campana, que el día jueves 13 de noviembre, ingresó al campo de juego al minuto 93 del partido.

Campana, según Sofascore, solo jugó 1 minuto el encuentro, y solo tocó una vez la pelota. No tuvo remates ni la oportunidad de poder desarrollar su juego en ataque, ya que para ese momento del partido, Ecuador estaba atrás de su media cancha esperando contragolpear contra una selección canadiense que se había quedado con un jugador menos desde el minuto 5.

Esto dijeron los hinchas ecuatorianos en redes

La Tri empató sin goles ante Canadá, en su tercer partido premundialista a Norteamérica 2026. cortesía

"Una burla", "es irresponsable", "no quiere ganar", son algunos de los comentarios que se repiten en redes sociales acerca del partido de Ecuador ante Canadá, especialmente sobre los cambios realizados por Beccacece pasados los 90 minutos.

Uno de los usuarios es Ramiro Aguilar (@RFAS17), quien dio su opinión sobre el partido y mencionando que meter a Leo Campana a los 90 minutos del encuentro es una "falta de respeto".

@beccacece Improvisando, no es un estratega, sacrificó a Franco en una posición qué disminuye su calidad. Medio campo desorganizado, sin juego conjunto y deslucido. Ingresa a Leo Campaña a los 90 minutos, sin respetar al jugador. Mucho toque en defensa. Yeboah y Galíndez ok. https://t.co/V5l5Ht4l9l — Ramiro Aguilar (@RFAS17) November 14, 2025

Geovanny Fierro (@Geovannyfierro) también es un usuario de la red social X (antes Twitter) y habló sobre la disconformidad que existe por las decisiones de Beccacece, llegando a decir que el DT argentino "se burla de la gente con clara declaración", refiriéndose a los comentarios que da Beccacece en ruedas de prensa.

90’ con uno más contra Canadá y ni una jugada elaborada de gol. Ecuador no tiene fútbol. A Jeremy Arévalo lo pone 5’ y a Campana le da 3’. Beccacece se burla de la gente con cada declaración y la FEF es responsable de ver a la TRI 🇪🇨 así. — Geovanny Fierro (@GeovannyFierro) November 14, 2025

Erick Aponte Urrutia (@ErickAponte10), un internauta que también se muestra indignado escribió en forma de pregunta que "no se pueden sacar conclusiones en jugadores que juegan tan poco".

Terrible gestión del DT Beccacece en las variantes de la selección ecuatoriana, 8 minutos para Jeremy Arévalo y Denil Castillo, 3 minutos para Leonardo Campana.

¿Que conclusiones sacar de jugadores que casi no tocaron el balón? — Erik Aponte Urrutia (@ErikAponte10) November 14, 2025

Muchos de los comentarios en las redes sociales van junto a ofensas, improperios de usuarios hacia el DT argentino, pero en algo en lo que si coinciden, es en su "inentendible forma de leer los partidos", por los cambios que realiza, por los que no realiza, y por el minuto de juego en el que los hace.

Mientras los usuarios en redes siguen comentando acerca del desempeño de 'BKCC' en la Tricolor, los jugadores a su mando siguen preparándose con miras al partido contra Nueva Zelanda en New Jersey el martes 18 de noviembre a las 20:30 hora Ecuador.

