Beccacece en memes: los más divertidos tras frío empate de Ecuador contra Canadá
El empate sin goles de la Tricolor ante Canadá también trajo consigo una lluvia de memes para despojarse de la amargura
La selección ecuatoriana de Sebastián Beccacece volvió a empatar 0-0, esta vez ante Canadá, una de las anfitrionas del próximo mundial. Aunque en el partido todo fue gris y hasta aburrido en algunos momentos (Ecuador no tuvo remates al arco), los memes en redes sociales no se hicieron esperar y le pusieron carisma a la complicada actualidad de la Tri.
La mayoría de estos memes tuvieron un solo objetivo, el DT de la Tricolor, Sebastián Beccacece, quien siempre da de que hablar con sus planteamientos y declaraciones en ruedas de prensa y en los postpartidos.
Además, los internautas no dejaron pasar por alto el debut de Jeremy Arévalo en la selección, haciendo mofa sobre su nacionalidad española y el poco tiempo para jugar que le dio Beccacece en el partido ante los canadienses (Arévalo entró a los 85' del partido).
Lluvia de memes para Beccacece
Los memes van desde las comparaciones, referencias y montajes, hasta las asociaciones con la consulta popular que se celebrará el día domingo 16 de noviembre.
Jugó todo el partido contra 10 pero siguió metiéndose atrás 🥲 pic.twitter.com/mYhg1Ni0Ts— FUTER (@FUTERweb) November 14, 2025
NO todo NO pic.twitter.com/30Lblqk9cn— FUTER (@FUTERweb) November 14, 2025
La selección de Sebastian Beccacece pic.twitter.com/zEFir3TrRU— Bombillismo (@Bombillismo3) November 14, 2025
Pobre Jeremy, te odio Beccacece pic.twitter.com/06FBr9OzI0— Guayaquil Posting (@GuayaquilPostin) November 14, 2025
POV: estas viendo a la selección de Beccacece— Nørtøn (@nortonLDU21) November 14, 2025
pic.twitter.com/ilHnjiFZ5D
La TRI 🇪🇨 en cualquier partido, contra cualquier rival, el día que sea pic.twitter.com/4UA1DiifwW— FUTER (@FUTERweb) November 14, 2025
Para que vamos a ir al mundial entonces pic.twitter.com/blJVGUz3gB— FUTER (@FUTERweb) November 14, 2025
Hasta hubo tiempo para las comparaciones jocosas hacia Beccacece de parte de los hinchas:
Saquen a esta Barbie de la selección YAAA https://t.co/zQA5xEMZpc— Luis Zambrano (@luiszambranom13) November 14, 2025
